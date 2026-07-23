قیمت سکه و طلا امروز پنجشنبه ۱ مرداد ۱۴۰۵ + جدول
قیمت سکه و قیمت طلا امروز پنجشنبه ۱ مرداد ۱۴۰۵ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
|
قیمت طلا
|
بروزرسانی: پنجشنبه ۱ مرداد
|
عنوان نرخ
|
قیمت (ریال)
|
طلای 18 عیار / 750
|
188,367,000
|
طلای 18 عیار / 740
|
185,856,000
|
طلای ۲۴ عیار
|
251,154,000
|
طلای دست دوم
|
185,855,770
|
آبشده کمتر از کیلو
|
816,70,000
|
مثقال طلا
|
815,960,000
|انس طلا
|
4,091.30
|
قیمت سکه
|
سکه امامی تک فروشی
|
1,900,000,000
|
سکه بهار آزادی تک فروشی
|
1,851,300,000
|
نیم سکه تک فروشی
|
964,000,000
|
ربع سکه تک فروشی
|
543,000,000
|
سکه گرمی تک فروشی
|
277,000,000
|
تمام سکه (قبل 86)
|
1,845,000,000
|
نیم سکه (قبل 86)
|930,000,000
|
ربع سکه (قبل 86)
|
470,000,000
|
حباب سکه
|
حباب سکه امامی
|
10,570,000
|
حباب سکه بهار آزادی
|
29,480,000
|
حباب نیم سکه
|
25,680,000
|
حباب ربع سکه
|
70,320,000
|
حباب سکه گرمی
|
48,970,000