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قیمت دلار و یورو امروز سه شنبه ۳۰ تیر ۱۴۰۵ + جدول

قیمت دلار و یورو امروز سه شنبه ۳۰ تیر ۱۴۰۵ + جدول
کد خبر : 1816239
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قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارز‌ها امروز سه شنبه ۳۰ تیر را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخ‌ها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیه‌ای متفاوت است.

بروزرسانی قیمت ارزها:سه شنبه ۳۰ تیر

ارز

قیمت (ریال)

دلار (صرافی بانک ملی)

1,309,368

دلار (بازار آزاد)

1,884,000

یورو (صرافی بانک ملی)

1,533,937

یورو (بازار آزاد)

2,147,000

درهم امارات

514,360

پوند انگلیس

2,528,100

لیر ترکیه

39,900

فرانک سوئیس

2,327,100

یوان چین

276,800

ین ژاپن

 1,156,440

وون کره جنوبی

1,267

دلار کانادا

1,339,300

دلار استرالیا

1,309,200

دلار نیوزیلند

1,101,700

دلار سنگاپور

1,453,100

روپیه هند

19,410

روپیه پاکستان

6,778

دینار عراق

1,429

پوند سوریه

15,415

افغانی

28,810

کرون دانمارک

287,100

کرون سوئد

194,900

کرون نروژ

194,200

ریال عربستان

499,990

ریال قطر

514,800

ریال عمان

4,888,300

دینار کویت

6,068,900

دینار بحرین

4,985,600

رینگیت مالزی

459,200

بات تایلند

55,840

دلار هنگ کنگ

239,100

روبل روسیه

23,990

منات آذربایجان

1,105,500

درام ارمنستان

5,520

لاری گرجستان

716,700

سوم قرقیزستان

21,448

سامانی تاجیکستان

203,054

منات ترکمنستان

535,200
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