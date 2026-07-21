قیمت سکه و طلا امروز سه شنبه ۳۰ تیر ۱۴۰۵ + جدول
قیمت سکه و قیمت طلا امروز سه شنبه ۳۰ تیر ۱۴۰۵ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
|
قیمت طلا
|
بروزرسانی: سه شنبه ۳۰ تیر
|
عنوان نرخ
|
قیمت (ریال)
|
طلای 18 عیار / 750
|
183,524,000
|
طلای 18 عیار / 740
|
181,077,000
|
طلای ۲۴ عیار
|
244,696,000
|
طلای دست دوم
|
181,077,100
|
آبشده کمتر از کیلو
|
795,990,000
|
مثقال طلا
|
795,020,000
|انس طلا
|
4,069.51
|
قیمت سکه
|
سکه امامی تک فروشی
|
1,840,100,000
|
سکه بهار آزادی تک فروشی
|
1,788,100,000
|
نیم سکه تک فروشی
|
934,600,000
|
ربع سکه تک فروشی
|
518,100,000
|
سکه گرمی تک فروشی
|
272,000,000
|
تمام سکه (قبل 86)
|
1,790,000,000
|
نیم سکه (قبل 86)
|890,000,000
|
ربع سکه (قبل 86)
|
450,000,000
|
حباب سکه
|
حباب سکه امامی
|
59,980,000
|
حباب سکه بهار آزادی
|
16,280,000
|
حباب نیم سکه
|
44,660,000
|
حباب ربع سکه
|
72,710,000
|
حباب سکه گرمی
|
52,400,000