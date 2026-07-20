اقدامات افراطی وبدگمانی به مسئولین ، نشاط جامعه را از بین می برد
نکته پیام اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی در بخش داخلی این است که مردم نقش اساسی در دفع توطئه و خنثی نمودن طراحی دشمن دارند. مردم در کنار سه رکنِ «نیروهای مسلح»، «ساختارهای اداره کشور» و «موقعیتهای خداداد دفاعی»، رکن چهارم را تشکیل میدهند. کما اینکه در طول پنج ماه گذشته «خیابان» یک رکن اساسی در دفاع از کشور و به شکست کشاندن برنامههای پیچیده دشمن بوده است .
روزنامه کیهان نوشت: مردم یعنی همه طیفهای دلسوز، همه گرایشات و افکار انقلابی و همه ظرفیتهای مردمی و این رکن در صورتی موفق به ایفای راهبردی نقش خود میشود که اولاًً منسجم باشد، ثانیاً با نشاط و امیدوار باشد و ثالثاًً در جای خود قرار داشته باشد.
ورود به اقدامات افراطی و خارج از نقش خود، انسجام را از بین میبرد. بدگمانی به مسئولین و به روند اداره کشور، نشاط آنان را مختل میکند و تفسیرهای افراطی که راه را بر نفوذ «دشمن جنایتکار و حیلهگر آمریکایی» در اجتماعات باز میکند، مردم را در جایی قرار میدهد که نباید در آنجا باشند.
از این رو در پیام رهبری از کسانی که کریمانه و با چشمی خطاپوش «پیشروان بصیرت» خوانده شدهاند، خواسته شده تا «علامت ضعف» به دشمن نشان ندهند و ناخواسته، ایران در درگیر مناقشات معرفی نکنند در حالی که وحدت ایرانیان حول محور ارزشها و آرمانهای دینی و انقلابی زبانزد میباشد.