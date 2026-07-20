خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اقدامات افراطی وبدگمانی به مسئولین ، نشاط جامعه را از بین می برد

اقدامات افراطی وبدگمانی به مسئولین ، نشاط جامعه را از بین می برد
کد خبر : 1815822
لینک کوتاه کپی شد.

نکته پیام اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی در بخش داخلی این است که مردم نقش اساسی در دفع توطئه و خنثی نمودن طراحی دشمن دارند. مردم در کنار سه رکنِ «نیروهای مسلح»‌، «ساختارهای اداره کشور» و «موقعیت‌های خداداد دفاعی»‌، رکن چهارم را تشکیل می‌دهند. کما اینکه در طول پنج ماه گذشته «خیابان» یک رکن اساسی در دفاع از کشور و به شکست کشاندن برنامه‌های پیچیده دشمن بوده است ‌.

روزنامه کیهان نوشت: مردم یعنی همه طیف‌های دلسوز، همه گرایشات و افکار انقلابی و همه ظرفیت‌های مردمی و این رکن در صورتی موفق به ایفای راهبردی نقش خود می‌شود که اولاًً منسجم باشد، ثانیاً با نشاط و امیدوار باشد و ثالثاًً در جای خود قرار داشته باشد.

ورود به اقدامات افراطی و خارج از نقش خود، انسجام را از بین می‌برد. بدگمانی به مسئولین و به روند اداره کشور، نشاط آنان را مختل می‌کند و تفسیرهای افراطی که راه را بر نفوذ «دشمن جنایتکار و حیله‌گر آمریکایی» در اجتماعات باز می‌کند، مردم را در جایی قرار می‌دهد که نباید در آنجا باشند.

از این رو در پیام رهبری از کسانی که کریمانه و با چشمی خطاپوش «پیشروان بصیرت» خوانده شده‌اند، خواسته شده تا «علامت ضعف» به دشمن نشان ندهند و ناخواسته‌، ایران در درگیر مناقشات معرفی نکنند در حالی که وحدت ایرانیان حول محور ارزش‌ها و آرمان‌های دینی و انقلابی زبانزد می‌باشد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل