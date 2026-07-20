بازار ارز بار دیگر به یکی از مهم‌ترین کانون‌های توجه فعالان اقتصادی تبدیل شده است. همزمان با نزدیک شدن نرخ دلار به محدوده ۱۹۲ هزار تومان، گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال ورود این ارز به کانال ۲۰۰ هزار تومان افزایش یافته و این پرسش را مطرح کرده است که آیا رشد اخیر دلار ناشی از هیجانات کوتاه‌مدت است یا ریشه در متغیرهای بنیادین اقتصاد ایران دارد.

در چنین شرایطی، بررسی عوامل مؤثر بر نرخ ارز بیش از هر زمان دیگری اهمیت پیدا می‌کند؛ چرا که نوسانات دلار تنها به بازار ارز محدود نمی‌شود و می‌تواند بر قیمت کالاها، مسکن، خودرو و سایر بازارهای دارایی نیز اثرگذار باشد.

در همین رابطه، اصغر سمیعی، کارشناس بازار ارز، تأکید می‌کند که مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده نرخ دلار، فاصله تورم ایران با کشورهای حوزه دلار است. به اعتقاد او، تا زمانی که کسری بودجه، رشد نقدینگی و تورم بالا ادامه داشته باشد، افزایش نرخ ارز نیز روندی اجتناب‌ناپذیر خواهد داشت و حتی سیاست‌های کنترلی نیز تنها می‌تواند این روند را برای مدت کوتاهی به تعویق بیندازد.

این کارشناس حوزه ارز درباره احتمال ورود نرخ دلار به کانال ۲۰۰ هزار تومان اظهار کرد: آنچه قیمت واقعی دلار را تعیین می‌کند، اختلاف نرخ تورم ایران با کشورهای حوزه دلار است. تا زمانی که این فاصله وجود داشته باشد، ارزش ریال به تدریج کاهش پیدا می‌کند و نرخ دلار افزایش خواهد یافت.

وی با بیان اینکه تحولات سیاسی و انتظارات تورمی می‌توانند بر بازار ارز اثر بگذارند، افزود: این عوامل قابل مدیریت هستند، اما عامل اصلی افزایش نرخ ارز، کسری بودجه دولت است. کسری بودجه موجب خلق پول می‌شود و رشد نقدینگی نیز به افزایش تورم و در نهایت رشد نرخ ارز منجر خواهد شد.

سمیعی ادامه داد: اگر بخواهیم ریشه این مشکل را برطرف کنیم، باید از پرداخت یارانه‌های غیرهدفمند جلوگیری شود. امروز بخش بزرگی از منابع کشور صرف عرضه بسیار ارزان حامل‌های انرژی می‌شود و همین موضوع فشار سنگینی بر بودجه دولت وارد می‌کند.

این کارشناس بازار ارز با اشاره به تأثیر تورم بر قیمت دلار گفت: تا زمانی که نرخ تورم ایران بیش از ۴۰ درصد باشد و در کشورهای صاحب ارزهای معتبر تورم کمتر از ۵ درصد باشد، نمی‌توان انتظار ثبات نرخ ارز را داشت. این اختلاف تورمی ناگزیر خود را در قیمت دلار نشان می‌دهد.

وی افزود: ممکن است با اقدامات مقطعی، تزریق ارز یا سیاست‌های دستوری بتوان برای مدتی بازار را کنترل کرد، اما این وضعیت پایدار نخواهد بود. اگر نرخ ارز سرکوب شود، فشار تورمی از بازار ارز به بازارهای دیگری مانند مسکن، خودرو، طلا یا کالاهای مصرفی منتقل می‌شود.

سمیعی با تشبیه کنترل نرخ ارز به فشردن یک فنر گفت: تا زمانی که دست روی فنر باشد، می‌توان آن را نگه داشت، اما در نهایت با رها شدن فنر، فشار انباشته‌شده خود را نشان خواهد داد.

وی درباره پیش‌بینی نرخ دلار تا پایان تابستان نیز اظهار کرد: اگر روند فعلی تورم ادامه پیدا کند، افزایش نرخ ارز طبیعی خواهد بود. برآورد من در ابتدای تابستان حدود ۱۷۵ هزار تومان بود و با توجه به استمرار تورم، نرخ دلار تا ابتدای پاییز می‌تواند به محدوده حدود ۱۹۵ هزار تومان یا حتی بالاتر برسد.

این کارشناس بازار ارز در پایان تأکید کرد: تا زمانی که تورم مهار نشود و کسری بودجه به شکل اساسی اصلاح نشود، انتظار ثبات پایدار در بازار ارز واقع‌بینانه نخواهد بود.