آیا امریکا ریسک حمله بزرگ به ایران را می پذیرد؟

روزنامه آرمان مای نوشت: منتها آنچه مسلم است آمریکایی‌ها الان در سر یک دوراهی یا چند راهی هستند که یکی ریسک بسیار خطرناکی است که شاید بدان متوسل شوند و آن ریسک چیزی نیست جز یک حمله بزرگ علیه ایران که می‌تواند خطرات بسیار بزرگی برای آمریکا و منطقه داشته باشد. البته همه کشورهای منطقه و دیگر دوستان آمریکا در اروپا به هیچ وجه موافق چنین شرایطی نیستند که یک جنگ تمام‌عیار با ایران صورت بگیرد. توصیه آنها این است که آمریکا وارد جنگ با ایران نشود، اما آمریکایی‌ها رویکردهای مختلفی از خود نشان دادند. در قضیه یمن به تنهایی اولین آتش‌بس را آمریکا در برابر یمن صورت داد که در دریای سرخ آتش‌بس برقرار شود. در تاریخ آمریکا چنین آتش‌بسی بی‌سابقه و نخستین اقدام بود.

لذا اینکه باز هم آنها درصدد برآیند تا اینکه عملاً مثل همان آتش‌بس با یمن توقف آتش با ایران را انجام دهند راه دیگری است که ترامپ می‌تواند آن را انجام دهد. هرچند که ماشین جنگی ترامپ حرکت کرده و یکی از مسائلی که می‌تواند کمک کند تا شرایط آمریکا را برای یک جنگ تمام‌عیار بفهمیم فهرستی از عقب نشینی‌ها است. آنها ابتدا ناوهای خود را به عقب بردند که مورد تیررس ایران قرار نگیرد.

بعد از آن هواپیماهای آواکس را به فردوگاه‌های عقب‌تر منتقل کردند. پس از آن بسیاری از تجهیزاتی که در منطقه داشتند و ممکن بود مورد حمله قرار گیرد عقب‌تر بردند و حتی مرکز فرماندهی را هم عقب بردند لذا برخی را تا دیه‌گو گارسیا بردند و بعضی را تا اردن بردند ولی هرگز تصور نمی‌کردند که بدین حد عقب‌نشینی کنند.

اکنون یک شرایط بسیار پیش‌بینی نشده و وانفسا برای آمریکایی‌ها به‌وجود آمده است به‌خصوص که این آمار کشته شده‌ها در رسانه‌های آمریکایی اعلام شده و ترس بر آمریکایی‌ها از پاسخ قاطع ایران چیره شده است.

انتهای پیام/