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درخواست یک روزنامه از رئیس قوه قضائیه: موقتا اعدام ها را تعطیل کنید

درخواست یک روزنامه از رئیس قوه قضائیه: موقتا اعدام ها را تعطیل کنید
کد خبر : 1815780
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امروز که رسانه های صهیونیستی مردم را علیه حکومت تحریک می کنند، موقتا اعدام ها را تعطیل کنید.

روزنامه اطلاعات نوشت:

قوۀ قضا، خاصه ریاست محترم که نماد عقل و عدل مملکت است باید با توجه به شرایط دشوار کنونی، چهره‌ای مطلوب و سرشار از رأفت و رحمت و بخشش و دادگستری به مردم ایران ارائه نماید.

به گزارش خبرآنلاین روزنامه اطلاعات نوشت: وقت برای تعزیر و اعدام خاطیان بسیار است اما زمانی که تبلیغات رسانه‌های صهیونیستی، مردم را علیه حکومت تحریک می‌کند و چهره‌ای دروغین از نظام به جهان ارائه می‌دهد، نمی‌توان اخبار تند و افزایش آمار اعدام را نشانه‌ای مثبت و دلیل قدرت قلمداد کرد. 

رئیس حکومت علوی را درآوردن خلخالی از پای پیرخاتونی از دیگر ادیان به لرزه درمی‌آورد؛ پس چگونه نباید دلجویی و رأفت در این لحظات سخت سرلوحۀ کار باشد؟! 

 

 

 

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