درخواست یک روزنامه از رئیس قوه قضائیه: موقتا اعدام ها را تعطیل کنید
امروز که رسانه های صهیونیستی مردم را علیه حکومت تحریک می کنند، موقتا اعدام ها را تعطیل کنید.
روزنامه اطلاعات نوشت:
قوۀ قضا، خاصه ریاست محترم که نماد عقل و عدل مملکت است باید با توجه به شرایط دشوار کنونی، چهرهای مطلوب و سرشار از رأفت و رحمت و بخشش و دادگستری به مردم ایران ارائه نماید.
به گزارش خبرآنلاین روزنامه اطلاعات نوشت: وقت برای تعزیر و اعدام خاطیان بسیار است اما زمانی که تبلیغات رسانههای صهیونیستی، مردم را علیه حکومت تحریک میکند و چهرهای دروغین از نظام به جهان ارائه میدهد، نمیتوان اخبار تند و افزایش آمار اعدام را نشانهای مثبت و دلیل قدرت قلمداد کرد.
رئیس حکومت علوی را درآوردن خلخالی از پای پیرخاتونی از دیگر ادیان به لرزه درمیآورد؛ پس چگونه نباید دلجویی و رأفت در این لحظات سخت سرلوحۀ کار باشد؟!