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قیمت دلار و یورو امروز دوشنبه ۲۹ تیر ۱۴۰۵ + جدول

قیمت دلار و یورو امروز دوشنبه ۲۹ تیر ۱۴۰۵ + جدول
کد خبر : 1815707
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قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارز‌ها امروز دوشنبه ۲۹ تیر را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخ‌ها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیه‌ای متفاوت است.

بروزرسانی قیمت ارزها:دوشنبه ۲۹ تیر

ارز

قیمت (ریال)

دلار (صرافی بانک ملی)

1,309,368

دلار (بازار آزاد)

1,930,000

یورو (صرافی بانک ملی)

1,533,937

یورو (بازار آزاد)

2,211,500

درهم امارات

530,680

پوند انگلیس

2,598,100

لیر ترکیه

41,100

فرانک سوئیس

2,392,800

یوان چین

285,100

ین ژاپن

 1,191,110

وون کره جنوبی

1,297

دلار کانادا

1,379,400

دلار استرالیا

1,348,600

دلار نیوزیلند

1,129,700

دلار سنگاپور

1,496,700

روپیه هند

19,990

روپیه پاکستان

6,981

دینار عراق

1,473

پوند سوریه

15,878

افغانی

29,880

کرون دانمارک

295,700

کرون سوئد

200,700

کرون نروژ

200,100

ریال عربستان

513,970

ریال قطر

529,800

ریال عمان

5,030,400

دینار کویت

6,256,200

دینار بحرین

5,126,900

رینگیت مالزی

474,200

بات تایلند

57,740

دلار هنگ کنگ

246,300

روبل روسیه

24,710

منات آذربایجان

1,136,700

درام ارمنستان

5,380

لاری گرجستان

735,400

سوم قرقیزستان

22,088

سامانی تاجیکستان

209,154

منات ترکمنستان

551,900
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