قیمت سکه و طلا امروز دوشنبه ۲۹ تیر ۱۴۰۵ + جدول
قیمت سکه و قیمت طلا امروز دوشنبه ۲۹ تیر ۱۴۰۵ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
|
قیمت طلا
|
بروزرسانی: دوشنبه ۲۹ تیر
|
عنوان نرخ
|
قیمت (ریال)
|
طلای 18 عیار / 750
|
183,298,000
|
طلای 18 عیار / 740
|
180,854,000
|
طلای ۲۴ عیار
|
244,395,000
|
طلای دست دوم
|
180,853,850
|
آبشده کمتر از کیلو
|
795,010,000
|
مثقال طلا
|
794,050,000
|انس طلا
|
4,021.37
|
قیمت سکه
|
سکه امامی تک فروشی
|
1,859,900,000
|
سکه بهار آزادی تک فروشی
|
1,816,300,000
|
نیم سکه تک فروشی
|
952,400,000
|
ربع سکه تک فروشی
|
528,600,000
|
سکه گرمی تک فروشی
|
277,000,000
|
تمام سکه (قبل 86)
|
1,810,000,000
|
نیم سکه (قبل 86)
|900,000,000
|
ربع سکه (قبل 86)
|
460,000,000
|
حباب سکه
|
حباب سکه امامی
|
64,560,000
|
حباب سکه بهار آزادی
|
15,760,000
|
حباب نیم سکه
|
48,140,000
|
حباب ربع سکه
|
78,740,000
|
حباب سکه گرمی
|
55,580,000