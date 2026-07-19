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فصل تازه برای فانکشنال فیتنس ایران؛

از قهرمانی آسیا تا طراحی نخستین اکوسیستم توسعه این رشته

از قهرمانی آسیا تا طراحی نخستین اکوسیستم توسعه این رشته
کد خبر : 1815396
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نشست خبری کمیته فانکشنال فیتنس جمهوری اسلامی ایران، فراتر از یک برنامه معمول برای اعزام تیم ملی به مسابقات قهرمانی آسیا بود؛ نشستی که در آن از یک نگاه تازه برای آینده این رشته رونمایی شد؛ نگاهی که ورزش، فناوری، اقتصاد و رسانه را در کنار یکدیگر قرار می‌دهد.

به گزارش ایلنا به نقل از ایرنا عسگر آزادیان، رئیس کمیته فانکشنال فیتنس ایران، با تشریح برنامه‌های آماده‌سازی تیم ملی برای حضور در رقابت‌های قهرمانی آسیا در قزاقستان، اعلام کرد که توسعه این رشته تنها به مسابقات محدود نمی‌شود و کمیته، برنامه‌ای جامع برای استعدادیابی، آموزش مربیان، توسعه استان‌ها و تقویت جایگاه بین‌المللی فانکشنال فیتنس تدوین کرده است.

در ادامه، دکتر محسن رحمانی، رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت تدبیر نگاه الوند (تادنا)، از آغاز اجرای یک برنامه توسعه‌ای با محوریت فناوری و اقتصاد ورزش خبر داد و گفت: «هدف ما فقط حمایت از یک اعزام یا یک رویداد نیست. در حال طراحی زیرساختی هستیم که بتواند از طریق یک پلتفرم تخصصی، ورزشکاران، مربیان، باشگاه‌ها، داوران، مخاطبان و حتی سرمایه‌گذاران را در یک اکوسیستم واحد به هم متصل کند.»

وی افزود: «اگر این پلتفرم مطابق برنامه توسعه پیدا کند، می‌تواند به یک بستر پایدار برای ایجاد ارزش، جذب مخاطب و درآمدزایی تبدیل شود؛ مدلی که علاوه بر کمک به توسعه فانکشنال فیتنس، وابستگی این رشته به حمایت‌های مقطعی را کاهش خواهد داد.»

سرپرست تیم ملی، دکتر ارژنگ مهاجان، نیز با اشاره به روند آماده‌سازی ملی‌پوشان، از آمادگی مطلوب ورزشکاران خبر داد و تأکید کرد که همه ظرفیت‌های فنی برای تکرار افتخارات ایران در مسابقات قهرمانی آسیا به کار گرفته خواهد شد.

استاد ستار خویی نیز با تشریح برنامه‌های اجرایی کمیته، بر اهمیت انسجام، آموزش، هماهنگی استان‌ها و مشارکت فعال مربیان و ورزشکاران در مسیر توسعه این رشته تأکید کرد.

آنچه این نشست را متمایز کرد، تنها اعلام زمان اردوها یا برنامه اعزام تیم ملی نبود؛ بلکه معرفی یک رویکرد جدید برای آینده فانکشنال فیتنس ایران بود؛ رویکردی که موفقیت ورزشی را در کنار توسعه اقتصادی، فناوری، رسانه و آموزش دنبال می‌کند و می‌تواند مسیر تازه‌ای را پیش روی این رشته قرار دهد.

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