چی کار کنیم آب سریع جوش بیاید؟

برای جوشاندن سریع تر آب، چند روش ساده و مؤثر وجود دارد که می توانید در آشپزخانه به کار ببرید:

از کتری برقی استفاده کنید: آب را ابتدا در کتری برقی بجوشانید (که معمولاً سریع‌تر از اجاق گاز است) و سپس به قابلمه منتقل کنید.

قابلمه را درپوش بگذارید: با گذاشتن درب روی قابلمه، گرما درون ظرف محبوس می شود و آب سریع تر به جوش می آید.

از آب گرم استفاده کنید: به جای آب سرد، شیر آب را روی گرم ترین حالت باز کنید یا از آب جوشیده قبلی استفاده کنید.

مقدار آب را کم کنید: فقط به اندازه نیاز آب بریزید؛ هرچه آب کمتر باشد، سریع تر گرم می شود.

ظرف مناسب انتخاب کنید: قابلمه ای با کف پهن و سطح تماس بیشتر با حرارت انتخاب کنید تا گرما بهتر منتقل شود.

نمک اضافه کنید: افزودن کمی نمک نقطه جوش را کمی بالا می برد، اما تأثیر آنچنانی در سرعت ندارد؛ بیشتر برای طعم دار کردن آب است.

از زودپز استفاده کنید: اگر می خواهید آب را سریعتر بجوشانید، زودپز یک ابزار عالی برای استفاده است. فشار زیاد داخل اجاق گاز نقطه جوش آب را افزایش می دهد و به این معنی است که غذای شما سریعتر پخته می شود

از مایکروویو استفاده کنید: اجاق های مایکروویو می توانند مقدار کمی آب را در چند دقیقه گرم کنند تا به جوش بیاید.

از شعله بالا استفاده کنید: حرارت را در حداکثر مقدار تنظیم کنید تا آب سریع تر گرم شود.

نکته مهم: جوشاندن آب در ارتفاعات بالا سریع تر اتفاق می افتد زیرا فشار هوا کمتر است، اما دمای جوش پایین تر می آید (مثلاً در ارتفاع ۲۰۰۰ متری، آب در حدود ۹۳ درجه سانتیگراد می جوشد).