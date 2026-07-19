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ویدئوی سرباز آمریکایی از لحظه حمله ایران به پایگاه آمریکا

ویدئوی سرباز آمریکایی از لحظه حمله ایران به پایگاه آمریکا
کد خبر : 1815290
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ویدئویی که گفته می‌شود توسط یکی از سربازان آمریکایی در پایگاه هوایی موفق‌السلطی در اردن ضبط شده، در فضای مجازی منتشر شده و لحظاتی از حمله ایران را به تصویر می‌کشد.

ویدئویی که گفته می‌شود توسط یکی از سربازان آمریکایی در پایگاه هوایی موفق‌السلطی در اردن ضبط شده، در فضای مجازی منتشر شده و لحظاتی از حمله ایران را به تصویر می‌کشد. هم‌زمان، گزارش‌ها از کشته شدن دست‌کم دو نظامی آمریکایی و زخمی شدن تعدادی دیگر در این حمله حکایت دارد.

منبع چند ثانیه
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