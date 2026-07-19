ویدئوی سرباز آمریکایی از لحظه حمله ایران به پایگاه آمریکا

ویدئویی که گفته می‌شود توسط یکی از سربازان آمریکایی در پایگاه هوایی موفق‌السلطی در اردن ضبط شده، در فضای مجازی منتشر شده و لحظاتی از حمله ایران را به تصویر می‌کشد. هم‌زمان، گزارش‌ها از کشته شدن دست‌کم دو نظامی آمریکایی و زخمی شدن تعدادی دیگر در این حمله حکایت دارد.