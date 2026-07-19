زنگ خطر برای جهان؛ این شهرها تا ۲۰۵۰ زیر آب خواهند رفت
سازمان خبری «اقلیم مرکزی» (Climate Central) پیشبینی کرده است که در سه دهه آینده سطح آب اقیانوسها افزایش پیدا میکند و در پی این موضوع بسیاری از مناطق ساحلی بهطور کامل از بین خواهند رفت. اگر اقدامات اساسی بهزودی انجام نشود، برخی از شهرها و مکانهای شگفتانگیز و معروف در سراسر جهان ممکن است تا سال ۲۰۵۰ میلادی در اعماق آب غرق میشوند.
در صورت توجه نکردن به وضعیت محیط زیست، امکان دارد برخی جاذبههای معروف دنیا در شهرهایی مثل لندن و پاناما سیتی تا سال ۲۰۵۰ میلادی در آب غرق شوند.
سازمان خبری «اقلیم مرکزی» (Climate Central) پیشبینی کرده است که در سه دهه آینده سطح آب اقیانوسها افزایش پیدا میکند و در پی این موضوع بسیاری از مناطق ساحلی بهطور کامل از بین خواهند رفت. اگر اقدامات اساسی بهزودی انجام نشود، برخی از شهرها و مکانهای شگفتانگیز و معروف در سراسر جهان ممکن است تا سال ۲۰۵۰ میلادی در اعماق آب غرق میشوند. با ما همراه باشید تا با تعدادی از این مکانها آشنا شوید. (loveexploring)
شهر لندن؛ شهری با جاذبههای تاریخی
شهر «لندن» (London) در کشور انگلستان قرار دارد و گرمایش جهانی این شهر را در معرض خطر غرق شدن قرار داده است؛ چراکه افزایش سطح آب دریاها باعث بروز سیلابهای بیشتر در امتداد رودخانه «تیمز» (Thames) میشود و در نتیجه ساختمانهای نزدیک به رودخانه مانند «برج لندن» و «سالن تئاتر شکسپیرز گلوب» (Shakespeare’s Globe) آسیب خواهند دید.
در صورت توجه نکردن به وضعیت محیط زیست، امکان دارد برخی جاذبههای معروف دنیا در شهرهایی مثل لندن و پاناما سیتی تا سال ۲۰۵۰ میلادی در آب غرق شوند.
سازمان خبری «اقلیم مرکزی» (Climate Central) پیشبینی کرده است که در سه دهه آینده سطح آب اقیانوسها افزایش پیدا میکند و در پی این موضوع بسیاری از مناطق ساحلی بهطور کامل از بین خواهند رفت. اگر اقدامات اساسی بهزودی انجام نشود، برخی از شهرها و مکانهای شگفتانگیز و معروف در سراسر جهان ممکن است تا سال ۲۰۵۰ میلادی در اعماق آب غرق میشوند. با ما همراه باشید تا با تعدادی از این مکانها آشنا شوید. (loveexploring)
شهر لندن؛ شهری با جاذبههای تاریخی
شهر «لندن» (London) در کشور انگلستان قرار دارد و گرمایش جهانی این شهر را در معرض خطر غرق شدن قرار داده است؛ چراکه افزایش سطح آب دریاها باعث بروز سیلابهای بیشتر در امتداد رودخانه «تیمز» (Thames) میشود و در نتیجه ساختمانهای نزدیک به رودخانه مانند «برج لندن» و «سالن تئاتر شکسپیرز گلوب» (Shakespeare’s Globe) آسیب خواهند دید.
شهر دلفت؛ شهری با کانالهای آبی و معماری قرون وسطایی
شهر «دلفت» (Delft) در کشور هلند با کانالهای آبی زیبا، میدانهای قرونوسطایی و ساختمانهایی با معماری نفیس، در معرض غرق شدن قرار دارد. در صورتی که دریای شمال با سرعت کنونی به بالا آمدن ادامه دهد، ممکن است شهر دلفت در اثر سیلابها بهطور جبرانناپذیری آسیب ببیند و جاذبههای دیدنی مشهور آن مانند «ساختمان شهرداری دلفت» از بین بروند.
شهر پاناما سیتی؛ شهری در کرانه دریای کارائیب
برخی از محلههای «پاناما سیتی» (Panama City) واقع در کشور پاناما، احتمالا تا سال ۲۰۵۰ میلادی زیر آب خواهند رفت. استحکامات نظامی متعلق به قرون ۱۷ و ۱۸ میلادی در سواحل «دریای کارائیب» (Caribbean) پاناما نیز در معرض خطر هستند. این سامانه دفاعی از سال ۲۰۱۲ میلادی بهدلیل عوامل زیستمحیطی گوناگون از جمله افزایش سطح آب دریاها، در فهرست خطر یونسکو قرار گرفته است.
شهر بانکوک؛ سرزمین معابد باستانی
در پایتخت وسیع کشور تایلند یعنی شهر «بانکوک» (Bangkok) جمعیتی بالغ بر ۱۱ میلیون نفر زندگی میکنند. این شهر با کانالهای آبی فراوان در حال فرونشست است. در سالهای اخیر سیلابهای بزرگی در این شهر رخ داده است و ساختمانهای آن بر اثر بالا آمدن آب دچار فرسایش شدهاند. احتمال دارد بهزودی این شهر بهطور کامل در آب غرق شود و معابد باستانی، زیارتگاههای مقدس و کاخهای مجلل آن نیز از بین بروند
شهر اسکندریه؛ یادگاری از سالهای قبل از میلاد مصر
شهر باستانی و بندری «اسکندریه» (Alexandria) را اسکندر مقدونی در حدود ۳۳۰ سال قبل از میلاد در کشور مصر تاسیس کرده است. این شهر اکنون بهعنوان شهری مدرن شناخته میشود که میراث فرهنگی متعددی دارد و بسیاری از آنها نیز در معرض خطر غرق شدن قرار گرفتهاند؛ از جمله آنها میتوان به «قلعه قایتبای» (Citadel of Qaitbay) و بقایای «معبد سراپیوم» (Serapeum) اشاره کرد. همچنین احتمال دارد کتابخانه مدرن اسکندریه نیز در آینده غرق شود؛ کتابخانهای که یکی از مراکز فرهنگی مهم مصر بهشمار میرود.
شهر پورت داگلاس؛ طبیعتی بکر و چشمنواز
کشور استرالیا با خطرات عمدهای برای زیرساختهای ساحلی خود مواجه است. سواحل شرقی این کشور در مسیر افزایش سطح اقیانوس قرار دارند و این موضوع بسیاری از محبوبترین نقاط گردشگری ایالت «کوئینزلند» (Queensland) را تحت تاثیر قرار میدهد؛ بهعنوان مثال شهر «پورت داگلاس» (Port Douglas) در ایالت کوئینزلند، یکی از شهرهایی است که در معرض خطر قرار دارد. بخشهایی از «پارک ملی دینتری» (Daintree National Park) نیز آسیب خواهند دید و این اتفاق تهدیدی برای اکوسیستمهای دیواره بزرگ مرجانی محسوب میشود.
شهر چرچیل؛ پایتخت خرسهای قطبی جهان
خط ساحلی استان «مانیتوبا» (Manitoba) واقع در کشور کانادا با آینده نگرانکنندهای روبهرو است. شهر «چرچیل» (Churchill) در این استان که پایتخت خرس قطبی جهان نامیده میشود، هماکنون نیز اثرات تغییرات اقلیمی را احساس میکند؛ اما بخش بزرگی از این شهر ممکن است در نهایت بهطور کامل زیر آب برود و این امر، نابودی جاذبههای مهمی مثل «قلعه شاهزاده ولز» (Prince of Wales Fort) و بخشهایی از «پارک ملی واپوسک» (Wapusk National Park) را در پی خواهد داشت.
شهر چرچیل؛ پایتخت خرسهای قطبی جهان
خط ساحلی استان «مانیتوبا» (Manitoba) واقع در کشور کانادا با آینده نگرانکنندهای روبهرو است. شهر «چرچیل» (Churchill) در این استان که پایتخت خرس قطبی جهان نامیده میشود، هماکنون نیز اثرات تغییرات اقلیمی را احساس میکند؛ اما بخش بزرگی از این شهر ممکن است در نهایت بهطور کامل زیر آب برود و این امر، نابودی جاذبههای مهمی مثل «قلعه شاهزاده ولز» (Prince of Wales Fort) و بخشهایی از «پارک ملی واپوسک» (Wapusk National Park) را در پی خواهد داشت.
شهر ناگویا؛ شهری صنعتی و پیشرفته
«ناگویا» (Nagoya)، یکی از شهرهای صنعتی پیشروی کشور ژاپن است که در جزیره هونشو» (Honshu) واقع شده است. این شهر، همراه با شهرهایی مانند «اوساکا» (Osaka)، با تهدید عظیمی از سوی اقیانوس مواجه است. احتمالا در آینده سیلابها «موزه علوم فاضلاب ناگویا» ( Nagoya City Sewerage Science Museum) و بخشهایی از «پارک میجو» (Meijo Park) را از بین ببرند.