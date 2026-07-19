رانندگان ایرانی، ترامپ را غافلگیر کردند + عکس

در دور جدید حملات آمریکا به ایران، جنوب کشور بیشتر از بقیه نقاط دچار آسیب شد. در این بین راه‌های استان هرمزگان به چند استان کشور به علت بمباران مسدود شد.

در همین باره تصویری از تخریب یک پل مواصلاتی روی یک رودخانه در استان هرمزگان در فضای مجازی وایرال شده که به علت سوء مدیریت دچار خشکسالی کامل شده و خودروها به جای پل از بستر رودخانه تردد می‌کنند.

می‌شود گفت رانندگان ایرانی با این حرکت ترامپ را غافلگیر کردند.