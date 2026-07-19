جستوجو برای جیمز باند جدید ادامه دارد
جستوجو برای انتخاب بازیگر بعدی نقش جیمز باند همچنان ادامه دارد و طبق معمول، سه نام بیش از دیگران مطرح هستند: جیکوب الوردی، کالم ترنر و هریس دیکینسون. البته احتمالاً بازیگران کمتر شناختهشده دیگری نیز در این رقابت حضور دارند. اما اکنون یکی از این سه نفر از رقابت کنار رفته است.
جف اسنایدر در جریان گفتوگویی در پادکست «در هات میک» اعلام کرد که دیکینسون رسماً از نامزدی برای ایفای نقش ۰۰۷ انصراف داده است. به گفته اسنایدر، دیکینسون پیشتر یکی از گزینههای اصلی به شمار میرفت و در فهرست نهایی استودیو، جزو چهار نام برتر قرار داشت.
بر اساس این گزارش، دیکینسون در هفته جاری شخصاً با تهیهکنندگان مجموعه جیمز باند، دیوید هیمن و ایمی پاسکال، تماس گرفته و از آنها خواسته است نام او را از فهرست نامزدها حذف کنند. گفته میشود دلیل اصلی این تصمیم، خستگی بوده است. ظاهراً دیکینسون پس از پایان تعهد سنگین خود برای ایفای نقش جان لنون در چهار فیلم مجموعه بیتلز به کارگردانی سم مندس، احساس کرده است که توانایی پذیرفتن یک پروژه بلندمدت و پرچالش دیگر، مانند مجموعه جیمز باند، را ندارد.
تصور دیکینسون در نقش جیمز باند همیشه دشوار به نظر میرسید، اما ظاهراً او در کنار چند بازیگر دیگر به مراحل پایانی انتخاب بازیگر راه یافته بود. همانطور که پیشتر گزارش داده بودم، گزینه مورد علاقه آمازون، جیکوب الوردی است؛ هرچند از نظر فنی، استودیو تصمیم نهایی را نمیگیرد، اما بدون تردید میتواند بر روند انتخاب تأثیر قابل توجهی بگذارد.
دنی ویلنوو، دیوید هیمن و ایمی پاسکال بهتازگی به بازیگرانی که به مرحله بعدی آزمونهای بازیگری راه یافتهاند اطلاع دادهاند. انتظار میرود دور بعدی تستها در ماه اوت برگزار شود و گفته میشود ویلنوو شخصاً با بازیگران منتخب تماس گرفته است. روند انتخاب اکنون وارد مرحلهای سرنوشتسازتر شده، اما نام افرادی که همچنان در رقابت باقی ماندهاند، هنوز محرمانه است.
چند تن از مدیران استودیو به پیج سیکس گفتهاند که آمازون/امجیام به دنبال بازیگری جوانتر، ترجیحاً زیر ۳۰ سال، است؛ کسی که بتواند مانند دنیل کریگ در یک دوره طولانی، نقش جیمز باند را در حدود پنج فیلم ایفا کند. کریگ از سال ۲۰۰۶ به مدت ۱۵ سال این نقش را بازی کرد.
انتظار میرود بازیگر اصلی تا پایان سال ۲۰۲۶ انتخاب شود تا تولید فیلم در مقطعی از سال ۲۰۲۷ آغاز شود. دنی ویلنوو برای کارگردانی این فیلم انتخاب شده و استیون نایت، خالق مجموعه پیکی بلایندرز، نیز بهعنوان نویسنده به پروژه پیوسته است. فیلمنامه همچنان در حال نگارش است.