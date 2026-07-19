ونیز در خیابانهای نیویورک! + فیلم
بارندگی های شدید باعث شد تا در برخی مناطق نیویورک، خیابان ها به رودخانه تبدیل شوند.
بارش شدید باران در نیویورک باعث آبگرفتگی گسترده خیابانها و بزرگراههای این شهر شد و برخی مناطق با شرایطی شبیه رودخانه مواجه شدند.
در منطقه کویینز، عمق آب به حدی رسید که یک خودروی آتشنشانی برای نجات رانندگانی که روی سقف یک کامیون گرفتار شده بودند، مجبور شد از میان سیلاب عبور کند.
منطقه ساوث استریت سیپورت در منهتن نیز دچار آبگرفتگی شد؛ منطقهای که پیشتر برای مقابله با افزایش سطح آب دریا و طوفانهای شدید، میلیونها دلار برای ساخت دیواره محافظ ساحلی در آن هزینه شده بود.
با این حال، کارشناسان میگویند افزایش بارشهای سنگین ناشی از تغییرات اقلیمی و زیرساختهای فرسوده، چالشهایی جدید برای زیرساختهای شهری نیویورک ایجاد کرده است.