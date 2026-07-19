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قیمت دلار و یورو امروز یکشنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۵ + جدول

قیمت دلار و یورو امروز یکشنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۵ + جدول
کد خبر : 1815141
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قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارز‌ها امروز یکشنبه ۲۸ تیر را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخ‌ها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیه‌ای متفاوت است.

بروزرسانی قیمت ارزها:یکشنبه ۲۸ تیر

ارز

قیمت (ریال)

دلار (صرافی بانک ملی)

1,309,368

دلار (بازار آزاد)

1,945,000

یورو (صرافی بانک ملی)

1,533,937

یورو (بازار آزاد)

2,230,500

درهم امارات

535,740

پوند انگلیس

2,624,200

لیر ترکیه

41,650

فرانک سوئیس

2,417,200

یوان چین

287,300

ین ژاپن

 1,200,300

وون کره جنوبی

1,307

دلار کانادا

1,391,100

دلار استرالیا

1,363,000

دلار نیوزیلند

1,138,400

دلار سنگاپور

1,506,300

روپیه هند

20,140

روپیه پاکستان

7,035

دینار عراق

1,465

پوند سوریه

16,001

افغانی

30,110

کرون دانمارک

298,000

کرون سوئد

202,300

کرون نروژ

201,600

ریال عربستان

517,940

ریال قطر

533,100

ریال عمان

5,069,100

دینار کویت

6,304,500

دینار بحرین

5,160,400

رینگیت مالزی

475,900

بات تایلند

58,180

دلار هنگ کنگ

248,200

روبل روسیه

24,900

منات آذربایجان

1,143,500

درام ارمنستان

5,720

لاری گرجستان

741,100

سوم قرقیزستان

22,258

سامانی تاجیکستان

210,854

منات ترکمنستان

556,400
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