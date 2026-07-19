قیمت سکه و طلا امروز یکشنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۵ + جدول
قیمت سکه و قیمت طلا امروز یکشنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۵ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
|
قیمت طلا
|
بروزرسانی: یکشنبه ۲۸ تیر
|
عنوان نرخ
|
قیمت (ریال)
|
طلای 18 عیار / 750
|
188,621,000
|
طلای 18 عیار / 740
|
186,106,000
|
طلای ۲۴ عیار
|
251,493,000
|
طلای دست دوم
|
186,104,040
|
آبشده کمتر از کیلو
|
818,060,000
|
مثقال طلا
|
817,130,000
|انس طلا
|
4,017.60
|
قیمت سکه
|
سکه امامی تک فروشی
|
1,919,900,000
|
سکه بهار آزادی تک فروشی
|
1,866,000,000
|
نیم سکه تک فروشی
|
978,900,000
|
ربع سکه تک فروشی
|
548,000,000
|
سکه گرمی تک فروشی
|
287,000,000
|
تمام سکه (قبل 86)
|
1,860,000,000
|
نیم سکه (قبل 86)
|930,000,000
|
ربع سکه (قبل 86)
|
480,000,000
|
حباب سکه
|
حباب سکه امامی
|
60,420,000
|
حباب سکه بهار آزادی
|
14,320,000
|
حباب نیم سکه
|
51,690,000
|
حباب ربع سکه
|
86,920,000
|
حباب سکه گرمی
|
58,850,000