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تصاویری از درون و بیرون برج دریایی چابهار قبل از حمله آمریکا

تصاویری از درون و بیرون برج دریایی چابهار قبل از حمله آمریکا
کد خبر : 1814827
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برج دریایی چابهار، با ارتفاع حدود ۶۶ متر به ‌عنوان برج مراقبت دریایی، مرکز جستجو و نجات دریایی و فضاهای خدماتی ایفای نقش می کرد.

ساختمان برج کنترل دریایی مجتمع بندری چابهار که در حملات هوایی دشمن منهدم شد و فرو ریخت، در بیستمین همایش روز بتن ایران - مهر ۱۴۰۱ - به عنوان پروژه برتر بتنی کشور انتخاب شده بود.

این برج، با ارتفاع حدود ۶۶ متر به ‌عنوان برج مراقبت دریایی، مرکز جستجو و نجات دریایی و فضاهای خدماتی ایفای نقش می کرد. برج ۱۸۰۰ متر مربع زیربنا داشت، ۵ طبقه بود و در زمینی به مساحت ۵۰۰۰ مترمربع قرار داشت.

تصاویری از درون و بیرون برج دریایی چابهار قبل از حمله آمریکا

تصاویری از درون و بیرون برج دریایی چابهار قبل از حمله آمریکا

تصاویری از درون و بیرون برج دریایی چابهار قبل از حمله آمریکا

 

منبع فرارو
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