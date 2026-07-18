تصاویری از درون و بیرون برج دریایی چابهار قبل از حمله آمریکا

ساختمان برج کنترل دریایی مجتمع بندری چابهار که در حملات هوایی دشمن منهدم شد و فرو ریخت، در بیستمین همایش روز بتن ایران - مهر ۱۴۰۱ - به عنوان پروژه برتر بتنی کشور انتخاب شده بود.

این برج، با ارتفاع حدود ۶۶ متر به ‌عنوان برج مراقبت دریایی، مرکز جستجو و نجات دریایی و فضاهای خدماتی ایفای نقش می کرد. برج ۱۸۰۰ متر مربع زیربنا داشت، ۵ طبقه بود و در زمینی به مساحت ۵۰۰۰ مترمربع قرار داشت.