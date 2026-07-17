شبنشینی ماه و زهره در آسمان امشب ایران
کد خبر : 1814398
ماه از غروب امشب در کنار پرنورترین سیارۀ آسمان یعنی زهره، مقارنهای را با یکدیگر خواهند داشت که در آن تقریباً ۲.۶ درجه از هم فاصله دارند.
این مقارنه از حدود ۱۵ تا ۲۰ دقیقه پساز غروب خورشید تا ساعت ۲۱ در قابل دیدن است و ستاره قلبالاسد را نیز میتوان درست کمی پایینتر از ماه و زهره دید.
این پدیده معمولاً با چشم غیرمسلح قابل مشاهده است و نیازی به ابزارهای حرفهای نجومی نیست؛ کافی است در زمان مناسب، آسمانی نسبتاً صاف و دور از نور شدید شهر حضور داشته باشید.
منبع فارسانتهای پیام/