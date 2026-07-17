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فیلم‌های سینمایی امروز تلویزیون

فیلم‌های سینمایی امروز تلویزیون
کد خبر : 1814373
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«رولد و بیتریکس، دم موش کنجکاو» ساعت ۰۹:۰۰ از شبکه تهران

«طلا» ساعت ۱۰:۰۰ از شبکه سه

«سرباز چرین» ساعت ۱۰:۰۰ از شبکه افق

«نقاب زورو» ساعت ۱۳:۰۰ از شبکه فراتر

«موجود فضایی» ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه تهران

گو نینجاگو ساعت ۱۴:۰۰ از شبکه کودک

«پروژه ۷۴۹» ساعت ۱۴:۳۰ از شبکه سه

«مهاجران» ساعت ۱۶:۰۰ از شبکه یک

«صیاد» ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه دو

«پنجه طلایی» ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه نمایش

«خلبان» ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه افق

«بادگیر» ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه امید

«آبی و سیاه» ساعت ۱۹:۰۰ از شبکه نمایش

«در آغوش درخت» ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه چهار

«در چشم باد» ساعت ۲۱:۰۰ از شبکه نمایش

«شاهد نامرئی» ساعت ۲۳:۰۰ از شبکه نمایش

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