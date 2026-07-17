فیلمهای سینمایی امروز تلویزیون
«رولد و بیتریکس، دم موش کنجکاو» ساعت ۰۹:۰۰ از شبکه تهران
«طلا» ساعت ۱۰:۰۰ از شبکه سه
«سرباز چرین» ساعت ۱۰:۰۰ از شبکه افق
«نقاب زورو» ساعت ۱۳:۰۰ از شبکه فراتر
«موجود فضایی» ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه تهران
گو نینجاگو ساعت ۱۴:۰۰ از شبکه کودک
«پروژه ۷۴۹» ساعت ۱۴:۳۰ از شبکه سه
«مهاجران» ساعت ۱۶:۰۰ از شبکه یک
«صیاد» ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه دو
«پنجه طلایی» ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه نمایش
«خلبان» ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه افق
«بادگیر» ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه امید
«آبی و سیاه» ساعت ۱۹:۰۰ از شبکه نمایش
«در آغوش درخت» ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه چهار
«در چشم باد» ساعت ۲۱:۰۰ از شبکه نمایش
«شاهد نامرئی» ساعت ۲۳:۰۰ از شبکه نمایش