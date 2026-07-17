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قیمت دلار و یورو امروز جمعه ۲۶ تیر ۱۴۰۵ + جدول

قیمت دلار و یورو امروز جمعه ۲۶ تیر ۱۴۰۵ + جدول
کد خبر : 1814316
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قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارز‌ها امروز جمعه ۲۶ تیر را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخ‌ها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیه‌ای متفاوت است.

بروزرسانی قیمت ارزها:جمعه ۲۶ تیر

ارز

قیمت (ریال)

دلار (صرافی بانک ملی)

1,309,368

دلار (بازار آزاد)

1,886,000

یورو (صرافی بانک ملی)

1,533,937

یورو (بازار آزاد)

2,161,100

درهم امارات

520,710

پوند انگلیس

2,550,700

لیر ترکیه

40,450

فرانک سوئیس

2,336,400

یوان چین

279,100

ین ژاپن

 1,164,020

وون کره جنوبی

1,267

دلار کانادا

1,346,100

دلار استرالیا

1,321,800

دلار نیوزیلند

1,103,900

دلار سنگاپور

1,464,700

روپیه هند

19,530

روپیه پاکستان

6,822

دینار عراق

1,419

پوند سوریه

15,517

افغانی

29,200

کرون دانمارک

289,000

کرون سوئد

196,200

کرون نروژ

195,500

ریال عربستان

502,260

ریال قطر

518,300

ریال عمان

4,908,200

دینار کویت

6,104,800

دینار بحرین

5,014,200

رینگیت مالزی

464,400

بات تایلند

56,410

دلار هنگ کنگ

241,700

روبل روسیه

24,340

منات آذربایجان

1,112,700

درام ارمنستان

5,550

لاری گرجستان

719,400

سوم قرقیزستان

21,588

سامانی تاجیکستان

204,354

منات ترکمنستان

538,800
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