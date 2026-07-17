قیمت سکه و طلا امروز جمعه ۲۶ تیر ۱۴۰۵ + جدول
قیمت سکه و قیمت طلا امروز جمعه ۲۶ تیر ۱۴۰۵ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
|
قیمت طلا
|
بروزرسانی: جمعه ۲۶ تیر
|
عنوان نرخ
|
قیمت (ریال)
|
طلای 18 عیار / 750
|
182,451,000
|
طلای 18 عیار / 740
|
180,018,000
|
طلای ۲۴ عیار
|
243,265,000
|
طلای دست دوم
|
180,017,950
|
آبشده کمتر از کیلو
|
791,340,000
|
مثقال طلا
|
790,320,000
|انس طلا
|
3,971.90
|
قیمت سکه
|
سکه امامی تک فروشی
|
1,860,100,000
|
سکه بهار آزادی تک فروشی
|
1,806,300,000
|
نیم سکه تک فروشی
|
952,600,000
|
ربع سکه تک فروشی
|
539,700,000
|
سکه گرمی تک فروشی
|
282,000,000
|
تمام سکه (قبل 86)
|
1,800,000,000
|
نیم سکه (قبل 86)
|910,000,000
|
ربع سکه (قبل 86)
|
480,000,000
|
حباب سکه
|
حباب سکه امامی
|
71,940,000
|
حباب سکه بهار آزادی
|
22,140,000
|
حباب نیم سکه
|
59,850,000
|
حباب ربع سکه
|
92,300,000
|
حباب سکه گرمی
|
61,410,000