به قلم: محمدرضا احدی

(پژوهشگر حوزه مدیریت رسانه و مدیر روابط عمومی موسسه انصار)

تاریخ تشیع، تاریخ پیوندِ «عقلانیت» و «عاطفه» است؛ پیوندی که در آیینه زلال اربعین، به تمدنی از جنس محبت و ایثار بدل شده است. در میانه هیاهوی دنیای مدرن که فردگرایی بر آن سایه افکنده، راهپیمایی عظیم اربعین، بار دیگر مفهوم «همبستگی اجتماعی» را از منظر «خدمت‌رسانی» بازتعریف کرده است. در این میان، پویش «نذر آب» مؤسسه خیریه انصارالحسین (ع)، نه صرفاً یک اقدام خیریه، بلکه روایتی عمیق از تداوم پیوندِ عطشِ عاشورا با سیراب‌کردنِ زائران است.

نذر آب؛ نماد مسئولیت اجتماعی در بستر آیینی

شاید در نگاه اول، تأمین بطری‌های آب برای زائران کربلای معلی، اقدامی ساده و تدارکاتی به نظر برسد؛ اما اگر از دریچه «مدیریت رسانه» و «فرهنگِ خدمت» به آن بنگریم، با یک کنشِ استراتژیک مواجهیم. در گرمای طاقت‌فرسای مسیر نجف تا کربلا، «آب» فراتر از یک مایه حیات، نماد احترام به کرامت زائر است. مؤسسه انصارالحسین (ع) با راه‌اندازی پویش «نذر آب»، توانسته است خُرده‌روایت‌های مردمی را به یک جریان بزرگِ ملی بدل کند. این پویش، بستری است برای آنکه هر ایرانی، فارغ از توان مالی، قطره‌ای از این دریای خیر باشد.

رسانه و ترویج فرهنگ خیر جمعی

امروز، نقش رسانه‌ها در مدیریت بحران‌ها و حمایت از کنش‌های اجتماعی، تعیین‌کننده است. رسانه ملی و خبرگزاری‌های رسمی، وظیفه دارند که «گفتمان خیر» را از انزوا خارج کنند. پویش نذر آب، نیازمندِ دیده‌شدن است؛ نه برای خودِ پویش، بلکه برای ترویجِ «فرهنگِ ایثار». وقتی دوربین‌های تلویزیونی و قلمِ خبرنگاران، به سراغِ روایتِ این «نذر» می‌روند، در واقع در حالِ ترمیمِ پیوندهای اجتماعی هستند. پوشش رسانه‌ای این حرکت، به مخاطب یادآور می‌شود که هنوز «دستِ یاری» برای دیگران باز است.

چرا باید در این پویش سهیم شد؟

عاشورا، مدرسه درس‌آموزی است و اربعین، جلوه‌گاهِ مشقِ آن درس‌ها. امروز، کمک به تهیه آب برای زائران اباعبدالله (ع)، امتدادِ همان لبیکی است که در طول قرن‌ها، شیعیان به ندای «هل من ناصر» سر داده‌اند. پویش «نذر آب» فرصتی است تا با بهره‌گیری از ظرفیت‌های مدرن ارتباطی (مانند بسترهای آنلاین پرداخت)، این نیت خیر به شکلی شفاف، سریع و مؤثر به سرمنزل مقصود برسد.

سخن آخر

آنچه در این پویش برای مؤسسه انصارالحسین (ع) رقم می‌خورد، فراتر از یک آمار در حساب‌های بانکی است؛ این پویش، تمرینِ «جمع‌گرایی» است. ما در دنیایی زندگی می‌کنیم که رسانه‌ها در پیِ کوچک‌سازیِ جهانِ ذهن‌ها هستند، اما نذر آب، جهانی به وسعتِ عشقِ حسینی را ترسیم کرده است. بیایید با تقویت این جریانِ خیر، نگذاریم حلاوتِ خدمت در کامِ زوارِ کربلا تلخ شود.

این پویش، نه فقط برای رفع تشنگیِ جسمانی، که برای سیراب کردنِ جان‌هایِ عطش‌ناکی است که در پیِ حقیقت، به سوی سرچشمه می‌روند.

انتهای پیام/