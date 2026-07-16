۱۰ نقلقول بامزه از آلبرت اینشتین؛ نابغهای که شوخطبع هم بود
آلبرت اینشتین را بیشتر با نظریه نسبیت و نبوغ علمیاش میشناسیم، اما او حس شوخطبعی فوقالعادهای هم داشت. بسیاری از گفتههایش با طنزی ظریف، مفاهیم عمیق زندگی، علم و روابط انسانی را بیان میکنند.
در ادامه، ۱۰ مورد از معروفترین و بامزهترین نقلقولهای او را میخوانید.
۱. «برای اینکه مرا بهخاطر بیاعتناییام به قدرت تنبیه کند، سرنوشت خودش مرا به یک مقام قدرت تبدیل کرد.»
اینشتین در جوانی از قوانین خشک دانشگاه و اقتدارگرایی بیزار بود، اما پس از اثبات نظریه نسبیت، خودش به یکی از معتبرترین چهرههای علمی جهان تبدیل شد؛ کسی که همه برای نظرش ارزش قائل بودند.
۲. «وقتی کنار دختری که دوستش داری نشستهای، یک ساعت مثل یک ثانیه میگذرد؛ اما اگر روی زغال داغ بنشینی، یک ثانیه مثل یک ساعت طول میکشد. این یعنی نسبیت!»
شاید معروفترین توضیح طنزآمیز اینشتین درباره نظریه نسبیت باشد؛ تشبیهی ساده که حتی افراد غیرمتخصص هم آن را درک میکنند.
۳. «دو چیز بینهایت هستند؛ جهان و حماقت انسان. البته درباره جهان هنوز مطمئن نیستم.»
این جمله با طنزی تلخ به محدودیتهای رفتار انسان اشاره میکند و از مشهورترین نقلقولهای منتسب به اینشتین است.
۴. «اگر A موفقیت باشد، آنوقت فرمولش این است: A = X + Y + Z؛ که در آن X کار، Y بازی و Z هم این است که دهانت را بسته نگه داری!»
او با شوخی یادآوری میکند که گاهی سکوت، یکی از رازهای موفقیت است.
۵. «تفاوت من با دیگران این است که وقتی کتاب را میخوانند، آن را میفهمند؛ اما من باید دربارهاش فکر کنم.»
این جمله نشان میدهد حتی یک نابغه هم موفقیتش را بیشتر مدیون تفکر عمیق میدانست تا استعداد ذاتی.
۶. «عقل سلیم مجموعهای از تعصباتی است که تا قبل از ۱۸ سالگی در ذهن ما شکل گرفتهاند.»
شوخی گزندهای درباره اینکه بسیاری از باورهای به ظاهر بدیهی، فقط عادتهای فکری ما هستند.
۷. «اگر زنبورها از روی زمین ناپدید شوند، انسان فقط چهار سال دیگر زنده میماند.»
هرچند نسبت دادن این جمله به اینشتین از نظر تاریخی محل تردید است، اما سالهاست به نام او نقل میشود و اهمیت گردهافشانی را یادآوری میکند.
۸. «هر کسی که میگوید انجام کاری غیرممکن است، نباید مزاحم کسی شود که در حال انجام آن کار است.»
طعنهای هوشمندانه به بدبینها و کسانی که قبل از تلاش، دیگران را دلسرد میکنند.
۹. «تنها دلیل وجود زمان این است که همه چیز یکباره اتفاق نیفتد.»
یک شوخی فلسفی درباره مفهوم زمان که ذهن را درگیر میکند.
۱۰. «من استعداد خاصی ندارم؛ فقط بهشدت کنجکاوم.»
اینشتین بارها تأکید میکرد که راز موفقیتش، کنجکاوی پایانناپذیر بوده است، نه صرفاً هوش خارقالعاده.
چرا نقلقولهای اینشتین هنوز محبوباند؟
شوخیهای اینشتین فقط برای خنداندن نبودند؛ او از طنز برای سادهکردن مفاهیم پیچیده، نقد جامعه و بیان دیدگاههای فلسفی استفاده میکرد. به همین دلیل، بسیاری از جملاتش دههها بعد از مرگش همچنان در سراسر جهان نقل میشوند.
نکته: برخی از نقلقولهای مشهور منتسب به آلبرت اینشتین، مانند جمله مربوط به زنبورها یا «بینهایت بودن حماقت انسان»، سند تاریخی قطعی ندارند و پژوهشگران درباره انتساب آنها اختلافنظر دارند؛ اما همچنان از معروفترین جملاتی هستند که به نام او شناخته میشوند.