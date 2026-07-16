قیمت سکه و طلا امروز پنجشنبه ۲۵ تیر ۱۴۰۵ + جدول
قیمت سکه و قیمت طلا امروز پنجشنبه ۲۵ تیر ۱۴۰۵ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
|
قیمت طلا
|
بروزرسانی: پنجشنبه ۲۵ تیر
|
عنوان نرخ
|
قیمت (ریال)
|
طلای 18 عیار / 750
|
183,603,000
|
طلای 18 عیار / 740
|
181,155,000
|
طلای ۲۴ عیار
|
244,801,000
|
طلای دست دوم
|
181,154,540
|
آبشده کمتر از کیلو
|
796,330,000
|
مثقال طلا
|
795,330,000
|انس طلا
|
4,050.12
|
قیمت سکه
|
سکه امامی تک فروشی
|
1,859,800,000
|
سکه بهار آزادی تک فروشی
|
1,806,900,000
|
نیم سکه تک فروشی
|
963,400,000
|
ربع سکه تک فروشی
|
549,600,000
|
سکه گرمی تک فروشی
|
282,000,000
|
تمام سکه (قبل 86)
|
1,800,000,000
|
نیم سکه (قبل 86)
|910,000,000
|
ربع سکه (قبل 86)
|
480,000,000
|
حباب سکه
|
حباب سکه امامی
|
62,710,000
|
حباب سکه بهار آزادی
|
13,810,000
|
حباب نیم سکه
|
66,160,000
|
حباب ربع سکه
|
99,950,000
|
حباب سکه گرمی
|
60,300,000