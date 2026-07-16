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دعای هر روز ماه صفر

دعای هر روز ماه صفر
کد خبر : 1813925
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آگاه باش که ماه صفر معروف به نحوست و بدیُمنى است و براى رفع نحوست و بدیمنى، چیزى بهتر از صدقه دادن و خواندن دعاها و استعاذات‌ وارده نیست و اگر کسى بخواهد از بلاهاى نازله این ماه محفوظ بماند، چنان‌ که محدث فیض در «خلاصة الاذکار» و غیر او فرموده‌اند، هر روز ده مرتبه این دعا را بخواند:

«یا شَدیدَالْقُوی‌ وَ یا شَدیدَالْمِحالِ یا عَزیزُ یا عَزیزُ یا عَزیزُ ذَلَّتْ بِعَظَمَتِک جَمیعُ خَلْقِک فَاکفِنی‌ شَرَّ خَلْقِک یا مُحْسِنُ یا مُجْمِلُ یا مُنْعِمُ یا مُفْضِلُ یا لا اِلهَ اِلاّ اَنْتَ سُبْحانَک اِنّی‌ کنْتُ مِنَ الظَّالِمینَ فَاسْتَجَبْنا لَهُ وَنَجَّیناهُ مِنَ الْغَمِّ وَکذلِک نُنْجِی الْمُؤْمِنینَ وَ صَلَّی اللَّهُ عَلی‌ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ ‌الطَّیبینَ الطَّاهِرینَ».

ای سخت نیرو و ای سختگیر! ای عزیز، ای عزیز، ای عزیز! خوارند از بزرگی‌ات همه خلقت. پس کفایت کن از من شرّ خلق خودت را ای احسان بخش! ای نیکوکار! ای نعمت بخش! ای عطا دِه! ای که معبودی جز تو نیست! منزّهی تو! به راستی من از ظالمانم. اجابت کردیم برایش و نجاتش دادیم از غمّ و همچنین نجات دهیم مؤمنان را و رحمت کند خدا بر محمّد و آل پاک و پاکیزه‌اش. 

منابع

مفاتیح الجنان، شیخ عباس قمی

منبع موسسه اهل‌البیت
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