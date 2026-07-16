تقویم و مناسبتهای ماه صفر

1 صفر الخیر

مسلمان شدن سه تن از مشرکین مکه (عمرو بن ‌عاص، خالد بن ‌ولید و عثمان ‌بن ‌أبى‌ طلحه) (سال هشتم هجرى قمرى)

وقوع جنگ صفین

ورود اسیران واقعه کربلا به شام

شورش اهالى بغداد بر ضد حکومت وقت

قتل صاحب‌ الزّنج و پایان یافتن فتنه زنگیان

2 صفر الخیر

مجلس یزید

درگذشت احمد امین (۲۰ فروردین ۱۳۴۹ش) (سال 1390 هجرى قمرى)

3 صفر الخیر

شهادت زید بن علی بن الحسین علیهم السلام

میلاد مسعود امام محمدباقر علیه السلام (سال 57 هجرى قمرى)

تولد شیخ الرئیس ابوعلی سینا

درگذشت محمد بن عبدالله مشهور به حاکم نیشابوری (سال 405 هجری قمری)

درگذشت محمد باقر آقا نجفی اصفهانی(۳ دی۱۲۶۲ش) (سال 1301 هجری قمری)

۱۳۰۳ق. درگذشت سید جواد قمی(۲۰ آبان۱۲۶۴ش) (سال 1303 هجری قمری)

4 صفر الخیر

درگذشت آیت الله میرزا محمد علی شاه آبادی (سال 1369 هجری قمری)

5 صفر الخیر

شهادت حضرت رقیه بنت الحسین سلام الله علیها در خرابه شام

درگذشت عمر بن عبدالعزیز اموی (سال 101 هجرى قمرى)

درگذشت محمد علی معصومی (۳ آبان ۱۳۳۱ش) (سال 1372 هجرى قمرى)

6 صفر الخیر

صدور توقیع امام عصر ارواحنا فداه برای حسین بن روح نوبختی

تصویب طرح تاسیس المجلس الاسلامی الشیعی الاعلی در مجلس لبنان در سال 1387 ه.ق به کوشش سید موسی صدر

درگذشت سید محمدحسین شهریار (۲۷ شهریور ۱۳۶۷ش) (سال 1409 هجرى قمرى)

7 صفر الخیر

میلاد مسعود امام موسى‌کاظم علیه السلام (سال 128 هجرى قمرى)

شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام (سال 49 هجری قمری) بنا بر نقل شیخ مفید علیه الرحمه

وفات فقیه عالی مقام آیت الله مرعشی نجفی ره مرجع بزرگ شیعه (سال 1411 هجری قمری)

8 صفر الخیر

درگذشت سلمان محمدی فارسى

شکنجه وآزار ابن‌زیّات، به دستور متوکل‌ عباسى

رحلت آیت الله سید ابوالقاسم خویی ره مرجع بزرگ جهان تشیع (سال 1413 هجری قمری)

9 صفر الخیر

شهادت

وقوع جنگ نهروان

درگذشت میرزا عبدالرحیم کلیبری (۲۵ آذر ۱۲۹۴ش) (سال 1334 هجرى قمرى)

درگذشت سید محمد حسین حسینی تهرانی (۱۷ تیر ۱۳۷۴ش)

درگذشت محمدرضا توسلی (۲۸ بهمن ۱۳۸۶ش)

10 صفر الخیر

درگذشت سلیمان ‌بن ‌عبدالملک ‌اموى هفتمین حاکم بنی امیه

خلافت عمر بن ‌عبدالعزیز اموى هشتمین خلیفه بنی امیه

درگذشت ملا جعفر شریعتمدار تهرانی (سال 1263 هجرى قمرى)

وفات آیت الله سید عبدالهادی شیرازی مرجع بزرگ جهان تشیع (سال 1382 هجری قمری)

11 صفر الخیر

لیله الهریر در جنگ صفین

درگذشت آیت الله محمدعلی اردوبادی فقیه بزرگ شیعه (سال 1380 هجری قمری)

12 صفر الخیر

وفات هارون برادر و وزیر حضرت موسی علیهم االسلام

درگذشت سید جلال الدین آشتیانی (۳ فروردین ۱۳۸۴ش) (سال 1426 هجری قمری)

درگذشت سید علی گلپایگانی(۲۸ دی ۱۳۸۹ش) (سال 1432 هجری قمری)

درگذشت محمد شاه آبادی(۱۷ دی ۱۳۹۰ش) (سال 1433 هجری قمری)

13 صفر الخیر

اختیار حکمین در صفین و حیله عمروبن عاص (سال 37 هجری قمری)

وفات احمدبن شعیب نسائى، صاحب سنن کبیرنسائی (سال 303 هجرى قمرى)

درگذشت وکیل الرعایا، کریم خان زند، فرمانروای سلسله زندیه (سال 1193 هجری قمری)

درگذشت میر سید علی نجف آبادی (۳۰ بهمن ۱۳۲۱ش) (سال 1362 هجری قمری)

14 صفر الخیر

شهادت محمد بن ابی بکر کارگزار امام علی(ع) در مصر

خلع ابراهیم ‌بن ‌ولید، سیزدهمین خلیفه اموی، از خلافت

(سال 127 هجرى قمرى)

ولادت حکیم ملا محمد فیض کاشانی (سال 1007 هجری قمری)

درگذشت میرزا عبدالرحیم ایروانی (سال 1294 هجری قمری)

درگذشت آیت الله حاج شیخ محمدتقی بجنوردی (سال 1314 هجری قمری)

15 صفر الخیر

شروع بیماری حضرت رسول اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم

جنگ یزید بن ‌مهلب با سپاهیان یزید بن ‌عبدالملک

خلافت مروان‌ حمار، آخرین خلیفه اموى

16 صفر الخیر

درگذشت میرزا مصطفی مجتهد تبریزی(۹ آبان ۱۲۹۷ش) (سال 1337 هجری قمری)

درگذشت سیدیحیی مدرسی یزدی(۱۸ تیر ۱۳۴۲ش) (سال 1383 هجری قمری)

17 صفر الخیر

شهادت امام رضا(ع) بروایتى

درگذشت میرزا هدایت الله وحید گلپایگانی (۲۲ اسفند ۱۳۵۲ش) (سال 1394 هجری قمری)

18 صفر الخیر

شهادت اویس قرنی در جنگ صفین (سال 37 هجری قمری)

درگذشت علامه میرحامد حسین هندی مؤلف عبقات الانوار در لکنهو (سال 1306 هجری قمری)

درگذشت باقر کاظمینی (۲ فروردین ۱۲۸۷ش) (سال 1326 هجری قمری)

درگذشت احمد اهری (۲۷ اردیبهشت ۱۳۴۷ش) (سال 1388 هجری قمری)

19 صفر الخیر

درگذشت سیدمرتضی لنگرودی (۲۱ تیر ۱۳۴۲ش) (سال 1383 هجری قمری)

درگذشت آقامجتبی تهرانی (۱۳ دی ۱۳۹۱ش) (سال 1434 هجری قمری)

20 صفر الخیر

اربعین امام حسین علیه السلام

بازگشت اهل بیت علیهم السلام به کربلا

زیارت قبر امام حسین علیه السلام از سوى جابر بن ‌عبدالله انصاری

ملحق شدن راءس مطهر امام حسین علیه السلام به بدن مطهر

فاجعه بئر معونه و کشته شدن مبلغان اسلامی

22 صفر الخیر

مرگ الموفّق بالله عباسى

صدور توقیع شریف امام عصر ارواحنا فداه برای شیخ مفید علیه الرحمه (سال 420 هجری قمری)

ولادت میرزا محمد باقر خوانساری (سال 1226 هجرى قمرى)

23 صفر الخیر

پی کردن ناقه حضرت صالح نبی علیه السلام توسط قومش

گرفتار شدن حضرت یونس علیه السلام در شکم ماهی

درگذشت آیت الله شیخ محمدباقر نجفی اصفهانی (سال 1301 هجری قمری)

24 صفر الخیر

شدت یافتن بیماری رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم

درگذشت صاحب بن عباد وزیر دانشمند دیلمیان (سال 385 هجری قمری) شهادت آیت الله میرزا علی غروی تبریزی (سال 1419 هجری قمری)

25 صفر الخیر

طلب نمودن شانه گوسفند و دوات از جانب پیامبر اعظم صلوات الله و سلامه علیه و آله برای معرفی جانشین خود

26 صفر الخیر

سالروز انقراض حکومت امویان (سال 132 هجری قمری)

درگذشت ثابت بن قَرّه حرانی (سال 288 هجری قمری)

27 صفر الخیر

کشته شدن اسود عنسى، به تدبیر فرماندار یمن

مأموریت اسامه بن ‌زید براى تجهیز سپاه اسلام جهت نبرد با رومیان

درگذشت صلاح الدین ایوبی (سال 589 هجرى قمرى)

درگذشت ابوالمعالی محمد کلباسی اصفهانی (۷ مرداد ۱۲۷۶ش) (سال 1315 هجرى قمرى)

رحلت آیت الله سید عبدالاعلی سبزواری ( سال 1414 هجری قمری)

28 صفر الخیر

رحلت جانگداز و شهادت گونه پیامبر اسلام صلوات الله و سلامه علیه و آله

خلافت ابوبکر بن ‌ابى قحافه

آغاز غصب خلافت

آغاز امامت امیرالمؤمنین علیه السلام

شهادت امام حسن ‌مجتبی علیه السلام

29 صفر الخیر

نزول عذاب بر قوم حضرت صالح علیه السلام

30 صفر الخیر

توطئه سران قریش براى کشتن پیامبر صلوات الله و سلامه علیه و آله

شهادت حضرت امام رضا علیه السلام

درگذشت ملا حسین علی تویسرکانی (سال 1286 هجری قمری)

درگذشت سید علی برقعی رضوی قمی (۴ فروردین ۱۳۵۳ش) (سال 1394 هجری قمری)

منبع موسسه اهل‌البیت

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