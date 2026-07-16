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انجام چه کارهایی در ماه صفر خوب نیست؟

انجام چه کارهایی در ماه صفر خوب نیست؟
کد خبر : 1813922
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فرزند آوری و بچه دار شدن در ماه صفر

در خصوص رابطه جنسی با هدف بچه دار شدن در ماه های محرم و صفر، باید گفت که از نظر شرعی هیچگونه اشکالی ندارد. تشکیل نطفه در این ماه ها ممنوع نیست و حرام شمرده نمیشود. البته برای بهره گیری از آداب و احکام مربوط به این موضوع، توصیه میشود به کتاب هایی مانند حلیة المتقین تللیف علامه مجلسی مراجعه شود که در آن روایات و توصیه هایی درباره زمان و نحوه نزدیکی و آداب فرزند آوری آمده است.

خرید خانه، ملک یا خودرو در ماه صفر

از نظر فقهی، خرید و فروش ملک، زمین، خانه یا وسایل نقلیه در ماه های محرم و صفر، هیچ اشکال شرعی ندارد و ممنوع نیست. با این حال، با توجه به فضای حزن و اندوه این ایام، که یادآور مصیبت های بزرگ اهل بیت (ع) است، بهتر است این نوع اقدامات شادی آور به زمان مناسب تری موکول شود. البته اگر انجام این کار ضروری باشد و امکان تاخیر وجود نداشته باشد، انجام آن کاملا مجاز است و گناهی بر آن مترتب نیست.

آرایش، اصلاح صورت و ابرو در ماه صفر

اصلاح صورت، ابرو و مراجعه به آرایشگاه در ماه های محرم و صفر از دیدگاه مراجع تقلید شیعه، اشکالی ندارد و به خودی خود حرام نیست. با این حال، اگر این کارها به نحوی انجام شوند که بی احترامی به ایام عزاداری محسوب شوند یا حالت شادی و بی توجهی به مصیبت ها را نشان دهند، انجام آنها پسندیده نیست. استفاده از وسایلی مثل سرمه، در صورتی که هدف آن زینت ظاهری و نمایان نباشد، جایز است. همچنین استفاده از حنا، که نشانه ای از شادی محسوب میشود، بهتر است در این ایام ترک شود. داشتن آرایش برای همسر در محیط خصوصی، حتی در دهه اول محرم، اشکالی ندارد.

برگزاری مراسم ازدواج و عروسی در ماه صفر

با توجه به روایات اهل بیت (ع)، شیعیان در شادی و غم خاندان پیامبر شریک هستند. از آنجا که در ماه های محرم و صفر، رویدادهای اندوه باری مانند شهادت امام حسین (ع)، امام حسن (ع)، امام رضا (ع) و رحلت پیامبر اکرم (ص) اتفاق افتاده است، بهتر است برای احترام به این ایام، مراسم های شاد مانند جشن ازدواج یا عروسی به زمان دیگری موکول شود. با این حال، اگر شرایط افراد به گونه ای باشد که تاخیر در ازدواج ممکن نباشد، میتوان مراسم را با رعایت احترام به این ایام، بدون توهین به مقدسات و به دور از شادی های ظاهری برگزار کرد.

سخن اخر

در انتها باید گفت در ماه صفر در روایات چیزی بر ممنوعه بودن نیست ولی احتیاط بهتر است و می توانید قبل از شروع از هر کاری صدقه دهید.

منبع آلامتو
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