نگهداری سیب زمینی و پیاز کنار هم خطرناک است!
قرار گرفتن یک سبد پیاز در کنار یک سبد سیبزمینی در گوشه آشپزخانه، منظرهای است آشنا. در نگاه اول، کنارهم قرار گرفتن این دو سبزی منطقی به نظر میرسد. با اینکه هر دوی این سبزیجات مشابهتهایی دارند اما شیوه نگهداری آنها متفاوت است.
سیب زمینی و پیاز هر دو از مواد اصلی برای ذخیره کردن هستند، هر دو بیشتر از بسیاری از سبزیجات تازه دوام میآورند و هیچکدام معمولا به یخچال نیاز ندارند. با این حال، این دو محصول به طرز شگفتآوری باید به طور متفاوتی ذخیرهسازی شوند. آنچه پیاز را برای ماهها سفت و قابل استفاده نگه میدارد، لزوما همان چیزی نیست که سیبزمینی را در شرایط خوبی نگه میدارد. این تفاوت به زیستشناسی این دو گیاه مربوط میشود. سیبزمینیها غدههای زندهای هستند که پس از برداشت همچنان به دما، نور و گازها واکنش نشان میدهند. در حالی که پیازها، گیاهانی هستند که از قبل برای کاهش رطوبت و افزایش ماندگاری، عملآوری شدهاند. اگر آنها را در شرایط یکسان کنار هم قرار دهید، هر کدام میتواند دیگری را زودتر از حد انتظار خراب کند. کارشناسان نگهداری مواد غذایی میگویند جدا کردن آنها یکی از سادهترین راهها برای کاهش فساد مواد غذایی در خانه است.
چرا نگهداری سیبزمینی و پیاز کنار هم درست نیست؟
مشکل صرفا این نیست که این دو غذا محیطهای کمی متفاوت را ترجیح میدهند. آنها میتوانند به طور فعال بر یکدیگر تأثیر بگذارند. در حالی که ممکن است مواد تشکیلدهنده در دستورهای غذایی بیشماری با هم باشند، نگهداری آنها در کنار هم در میتواند طول عمر آنها را کاهش دهد. سیبزمینی ممکن است بوی پیاز را جذب کند.
طبق گزارش پروژه «اکو سرواتس» (EcoServants)، پیاز به عنوان بخشی از فرآیند طبیعی پیری خود، اتیلن آزاد میکند. اتیلن به عنوان یک هورمون گیاهی عمل میکند و میتواند بر محصولات اطراف تأثیر بگذارد. در فضاهایی که گردش هوا محدود است، قرار گرفتن در معرض این گاز ممکن است سیبزمینیها را زودتر از آنچه در غیر این صورت جوانه میزنند، تشویق کند.
سیبزمینی و پیاز از نظر میزان رطوبت مورد نیازشان متفاوت هستند. سیبزمینیها عموما رطوبت کمی بیشتری را تحمل میکنند، در حالی که پیازها در محیط خشکتر در بهترین حالت خود باقی میمانند. نگهداری آنها در کنار هم اغلب به این معنی است که هیچکدام از شرایط ایدهآل نگهداری بهرهمند نمیشوند.
شیوه نگهداری سیبزمینی و پیاز برای تازگی بیشتر
سیب زمینی
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در مکانی خنک و تاریک، در حالت ایدهآل حدود ۷ تا ۱۰ درجه سانتیگراد نگهداری شود.
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برای جلوگیری از سبز شدن، از نور مستقیم خورشید دور نگه دارید.
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از کیسههای کاغذی، سبدها یا سایر ظروفی که عبور جریان هوا را فراهم میکنند استفاده کنید.
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در یخچال نگهداری نشود.
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سیب زمینی را از پیاز، سیر و میوههای در حال رسیدن است دور نگه دارید.
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به طور دورهای سیبزمینیهای کبود یا جوانه زده را بررسی کنید و سیبزمینیهای آسیبدیده را جدا کنید.
پیاز
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در مکانی خنک، تاریک و خشک نگهداری شود.
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از کیسههای توری، سبدهای سیمی یا ظروف دارای تهویه استفاده کنید.
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از کیسههای پلاستیکی دربسته که رطوبت را به دام میاندازند، خودداری کنید.
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از سیبزمینیها جدا نگهداری شود.
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از میوههایی که گاز اتیلن تولید میکنند دور نگه دارید.
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پیازهای شیرین را زودتر استفاده کنید، زیرا معمولا عمر نگهداری کوتاهتری نسبت به انواع تند دارند.