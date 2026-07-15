قیمت سکه و طلا امروز چهارشنبه ۲۴ تیر ۱۴۰۵ + جدول
قیمت سکه و قیمت طلا امروز چهارشنبه ۲۴ تیر ۱۴۰۵ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
|
قیمت طلا
|
بروزرسانی: چهارشنبه ۲۴ تیر
|
عنوان نرخ
|
قیمت (ریال)
|
طلای 18 عیار / 750
|
182,130,000
|
طلای 18 عیار / 740
|
179,701,000
|
طلای ۲۴ عیار
|
242,837,000
|
طلای دست دوم
|
179,478,130
|
آبشده کمتر از کیلو
|
788,980,000
|
مثقال طلا
|
788,030,000
|انس طلا
|
4,024.02
|
قیمت سکه
|
سکه امامی تک فروشی
|
1,849,800,000
|
سکه بهار آزادی تک فروشی
|
1,790,300,000
|
نیم سکه تک فروشی
|
954,000,000
|
ربع سکه تک فروشی
|
536,500,000
|
سکه گرمی تک فروشی
|
272,000,000
|
تمام سکه (قبل 86)
|
1,780,000,000
|
نیم سکه (قبل 86)
|890,000,000
|
ربع سکه (قبل 86)
|
480,000,000
|
حباب سکه
|
حباب سکه امامی
|
50,160,000
|
حباب سکه بهار آزادی
|
21,940,000
|
حباب نیم سکه
|
56,080,000
|
حباب ربع سکه
|
93,710,000
|
حباب سکه گرمی
|
53,680,000