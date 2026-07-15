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قیمت سکه و طلا امروز چهارشنبه ۲۴ تیر ۱۴۰۵ + جدول

قیمت سکه و طلا امروز چهارشنبه ۲۴ تیر ۱۴۰۵ + جدول
کد خبر : 1813387
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قیمت سکه و قیمت طلا امروز چهارشنبه ۲۴ تیر ۱۴۰۵ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه می‌توانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.

قیمت طلا

بروزرسانی: چهارشنبه ۲۴ تیر

عنوان نرخ

قیمت (ریال)

طلای 18 عیار / 750

182,130,000

طلای 18 عیار / 740

179,701,000

طلای ۲۴ عیار

242,837,000

طلای دست دوم

179,478,130

آبشده کمتر از کیلو

788,980,000

مثقال طلا

788,030,000
انس طلا

4,024.02

قیمت سکه

سکه امامی تک فروشی

1,849,800,000

سکه بهار آزادی تک فروشی 

1,790,300,000

نیم سکه تک فروشی

954,000,000

ربع سکه تک فروشی

536,500,000

سکه گرمی تک فروشی

272,000,000

تمام سکه (قبل 86)

1,780,000,000

نیم سکه (قبل 86)

 890,000,000

ربع سکه (قبل 86)

480,000,000

حباب سکه

حباب سکه امامی

50,160,000

حباب سکه بهار آزادی

21,940,000

حباب نیم سکه

56,080,000

حباب ربع سکه

93,710,000

حباب سکه گرمی

53,680,000
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