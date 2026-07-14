مشاجره نمازگزاران با روحانی افراطی در مسجد
این روزها بعضی مساجد همدان به ویژه در هنگام برگزاری نماز جماعت تبدیل به کانون تفرقه، تنش و چنددستگی شدهاند.
روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: بعضی از روحانیون جوان با حضور در نماز جماعت با هجمه و بعضاً ادبیات نه چندان مناسب اقدام به توهین به تیم مذاکرهکننده کشور میکنند.
در تازهترین مورد، اظهارات یکشنبهشب نماز جماعت یکی از مساجد بالای شهر همدان است که فرد روحانی بعد از اقامه نماز جماعت مغرب و عشا طی سخنانی در تحلیل مسائل روز و در اظهاراتی ضد وحدت و تحریکآمیز عملکرد تیم مذاکرهکننده فعلی را بشدت مورد نکوهش قرار داد بطوری که اظهارات وی با واکنش بعضی نمازگزاران مواجه و سپس زمینهساز بحث و جدل شماری از حاضران شد.
با توجه به اینکه مساجد باید منادی وحدت در جامعه باشند، انتظار میرود متولیان امور مساجد و نهادهای ذیربط از تبدیل شدن خانه خدا به کانون تفرقه جلوگیری کرده و اجازه ندهند فضای معنوی مساجد تحتالشعاع تنشهای سیاسی قرار گیرد.