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قیمت دلار و یورو امروز سه شنبه ۲۳ تیر ۱۴۰۵ + جدول

قیمت دلار و یورو امروز سه شنبه ۲۳ تیر ۱۴۰۵ + جدول
کد خبر : 1812858
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قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارز‌ها امروز سه شنبه ۲۳ تیر را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخ‌ها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیه‌ای متفاوت است.

بروزرسانی قیمت ارزها:سه شنبه ۲۳ تیر

ارز

قیمت (ریال)

دلار (صرافی بانک ملی)

1,309,368

دلار (بازار آزاد)

1,809,850

یورو (صرافی بانک ملی)

1,533,937

یورو (بازار آزاد)

2,060,600

درهم امارات

495,040

پوند انگلیس

2,413,300

لیر ترکیه

39,100

فرانک سوئیس

2,228,600

یوان چین

267,000

ین ژاپن

 1,114,900

وون کره جنوبی

1,207

دلار کانادا

1,278,100

دلار استرالیا

1,254,700

دلار نیوزیلند

1,042,600

دلار سنگاپور

1,399,600

روپیه هند

18,880

روپیه پاکستان

6,541

دینار عراق

1,309

پوند سوریه

14,274

افغانی

28,020

کرون دانمارک

275,900

کرون سوئد

187,000

کرون نروژ

185,400

ریال عربستان

481,100

ریال قطر

498,220

ریال عمان

4,702,000

دینار کویت

5,844,500

دینار بحرین

4,782,900

رینگیت مالزی

444,900

بات تایلند

54,130

دلار هنگ کنگ

231,000

روبل روسیه

23,190

منات آذربایجان

1,062,800

درام ارمنستان

4,840

لاری گرجستان

688,700

سوم قرقیزستان

20,718

سامانی تاجیکستان

195,354

منات ترکمنستان

517,900
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