قیمت سکه و طلا امروز سه شنبه ۲۳ تیر ۱۴۰۵ + جدول
قیمت سکه و قیمت طلا امروز سه شنبه ۲۳ تیر ۱۴۰۵ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
|
قیمت طلا
|
بروزرسانی: سه شنبه ۲۳ تیر
|
عنوان نرخ
|
قیمت (ریال)
|
طلای 18 عیار / 750
|
177,988,000
|
طلای 18 عیار / 740
|
175,615,000
|
طلای ۲۴ عیار
|
237,315,000
|
طلای دست دوم
|
175,615,110
|
آبشده کمتر از کیلو
|
772,010,000
|
مثقال طلا
|
770,850,000
|انس طلا
|
4,028.02
|
قیمت سکه
|
سکه امامی تک فروشی
|
1,800,000,000
|
سکه بهار آزادی تک فروشی
|
1,753,700,000
|
نیم سکه تک فروشی
|
937,000,000
|
ربع سکه تک فروشی
|
530,800,000
|
سکه گرمی تک فروشی
|
272,000,000
|
تمام سکه (قبل 86)
|
1,740,000,000
|
نیم سکه (قبل 86)
|880,000,000
|
ربع سکه (قبل 86)
|
470,000,000
|
حباب سکه
|
حباب سکه امامی
|
61,990,000
|
حباب سکه بهار آزادی
|
21,940,000
|
حباب نیم سکه
|
67,130,000
|
حباب ربع سکه
|
89,490,000
|
حباب سکه گرمی
|
60,010,000