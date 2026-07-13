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قیمت دلار و یورو امروز دوشنبه ۲۲ تیر ۱۴۰۵ + جدول

قیمت دلار و یورو امروز دوشنبه ۲۲ تیر ۱۴۰۵ + جدول
کد خبر : 1812341
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قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارز‌ها امروز دوشنبه ۲۲ تیر را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخ‌ها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیه‌ای متفاوت است.

بروزرسانی قیمت ارزها:دوشنبه ۲۲ تیر

ارز

قیمت (ریال)

دلار (صرافی بانک ملی)

1,309,368

دلار (بازار آزاد)

1,796,000

یورو (صرافی بانک ملی)

1,533,937

یورو (بازار آزاد)

2,050,400

درهم امارات

492,010

پوند انگلیس

2,400,400

لیر ترکیه

38,600

فرانک سوئیس

2,222,600

یوان چین

265,000

ین ژاپن

 1,111,070

وون کره جنوبی

1,197

دلار کانادا

1,267,400

دلار استرالیا

1,248,600

دلار نیوزیلند

1,036,900

دلار سنگاپور

1,393,300

روپیه هند

18,810

روپیه پاکستان

6,466

دینار عراق

1,374

پوند سوریه

14,161

افغانی

27,800

کرون دانمارک

274,100

کرون سوئد

186,100

کرون نروژ

183,900

ریال عربستان

477,410

ریال قطر

489,920

ریال عمان

4,666,400

دینار کویت

5,800,700

دینار بحرین

4,745,400

رینگیت مالزی

441,600

بات تایلند

53,880

دلار هنگ کنگ

229,000

روبل روسیه

23,270

منات آذربایجان

1,054,400

درام ارمنستان

4,790

لاری گرجستان

682,700

سوم قرقیزستان

20,558

سامانی تاجیکستان

193,754

منات ترکمنستان

513,600
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