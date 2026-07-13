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قیمت سکه پارسیان امروز دوشنبه ۲۲ تیر ۱۴۰۵ + جدول

قیمت سکه پارسیان امروز دوشنبه ۲۲ تیر ۱۴۰۵ + جدول
کد خبر : 1812339
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قیمت سکه پارسیان امروز دوشنبه ۲۲ تیر ۱۴۰۵ در انواع سوت با عیار ۷۵۰ را در جدول زیر مشاهده کنید. سوت واحد اندازه گیری جرم طلا بوده و یک گرم =۱۰۰۰ میلی‌گرم = ۱۰۰۰ سوت است، لذا هر سوت برابر است با یک هزارم گرم.

بروزرسانی:دوشنبه ۲۲ تیر

سکه پارسیان (سوت)

قیمت (ریال)

سکه پارسیان ۰/۱۰۰

21,050,000

سکه پارسیان ۰/۲۰۰

38,600,000

سکه پارسیان ۰/۳۰۰

56,150,000

سکه پارسیان ۰/۴۰۰

73,700,000

سکه پارسیان ۰/۵۰۰

91,250,000

سکه پارسیان ۰/۶۰۰

108,800,000

سکه پارسیان ۰/۷۰۰

126,350,000

سکه پارسیان ۰/۸۰۰

143,390,000

سکه پارسیان ۰/۹۰۰

161,400,000

سکه پارسیان ۱/۰۰۰

180,500,000

سکه پارسیان ۱/۱۰۰

198,000,000

سکه پارسیان ۱/۲۰۰

215,600,000

سکه پارسیان ۱/۳۰۰

233,100,000

سکه پارسیان ۱/۴۰۰

250,600,000

سکه پارسیان ۱/۵۰۰

268,200,000
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