فال حافظ متولدین هر ماه - دوشنبه ۲۲ تیر ۱۴۰۵

فروردین

هم‌صحبتی با کسانی که مثل شما فکر می‌کنند همیشه لذت‌بخش است، اما حواستان باشد در دوستی یا روابط عاطفی خیلی تند نروید. برای برقراری یک ارتباط عمیق‌تر، باید به احساس و نظر طرف مقابل هم احترام بگذارید و پا‌به‌پای او پیش بیایید تا دلخوری پیش نیاید.

شاید این روزها فکر کسی از گذشته هنوز همراه شما باشد. این یک حس کاملاً طبیعی است و خیلی‌ها آن را تجربه می‌کنند؛ پس خودتان را سرزنش نکنید و اجازه دهید زمان این موضوع را حل کند.

اگر دوستی قدیمی برای کمک سراغتان آمد، گذشته‌ها را کنار بگذارید. حتی اگر در ماجرایی حق با شما بوده، الان وقت حساب‌وکتاب نیست؛ با کمک کردن به او، رفاقت‌تان را محکم‌تر کنید.

برای شروع یک کار جدید یا سرمایه‌گذاری مالی، اول از همه توانایی‌ها و شرایط خودتان را بسنجید و با اطمینان قدم بردارید. نگران حرفی که زده‌اید هم نباشید، چون ماجرا به خوبی حل شده و جای اضطراب نیست.

اردیبهشت

پیشرفت در کار و حرفه شما، نیازمند یادگیری مهارت‌های جدید است. شاید بد نباشد همین روزها برای یک دوره آموزشی یا کلاس تخصصی برنامه‌ریزی کنید تا مسیرهای بهتری جلوی پایتان باز شود.

مدت‌هاست رویای سفر در سر دارید، امروز همان روزی است که باید گوشی را بردارید، با دوستانتان تماس بگیرید و برنامه‌اش را بچینید. دیگران روی مدیریت و راهنمایی شما حساب می‌کنند، پس با رفتارهای نسنجیده ناامیدشان نکنید.

اگر درخواستی از کسی دارید، اکنون زمان مناسبی برای مطرح کردن آن است. البته برای گرفتن جواب و نتیجه نهایی عجله نکنید و صبور باشید.

یادتان باشد که پذیرش اشتباهات اولین قدم برای شروع دوباره و موفقیت است. اولویت‌های زندگی‌تان را بنویسید تا ذهن‌تان مرتب شود و بیهوده برای آینده‌ای که هنوز نیامده، خودخوری نکنید.

خرداد

امروز شاید خیلی حوصله ابراز احساسات یا صحبت درباره خودتان را نداشته باشید. این حالت ممکن است روی کیفیت کارتان اثر بگذارد، پس بهتر است کارهای خیلی مهم را به فرد مطمئنی بسپارید.

در روزهای آینده کمی محتاط‌تر قدم بردارید تا بعداً پشیمان نشوید. از طرف دوستی که منتظرش بودید نشانه‌هایی دریافت می‌کنید؛ در این مسیر، صبوری بزرگ‌ترین برگ برنده شماست.

برای رسیدن به آرامش، به جای جنگیدن با شرایط، سعی کنید وضع موجود را به عنوان بهترین حالت ممکن بپذیرید. به‌زودی کسی برای دردودل و گلایه پیش شما می‌آید.

بهترین کار این است که بدون حاشیه و مستقیم با او صحبت کنید تا سوءتفاهم‌ها برطرف شود. خیلی از این دغدغه‌ها و رفتارهای اطرافیان طبیعی و مقتضای سن و سال است، پس سخت نگیرید.

تیر

تصمیم‌گیری آن‌قدرها که در ذهن خود بزرگش کرده‌اید سخت نیست. گاهی جریانی شما را به سمتی می‌برد که پیش‌بینی نکرده بودید؛ این بار مقاومت نکنید و بگذارید زندگی مسیر طبیعی‌اش را برود.

اگر برنامه‌هایتان دقیقاً طبق نقشه پیش نرفته، خودتان را سرزنش نکنید. نگاه ساده‌تری به زندگی داشته باشید تا احساس رضایت و آرامش بیشتری به قلبتان سرازیر شود.

تغییراتی در رابطه عاطفی شما در حال شکل‌گیری است که مجبورتان می‌کند با گذشته خداحافظی کنید. به حرف‌ها و کنایه‌های دیگران اهمیت ندهید و با تمرکز روی هدف خودتان حرکت کنید.

مراقب همنشینان خود باشید و به کسی که قبلاً امتحانش را پس داده و رفتار مناسبی نداشته، دوباره اعتماد نکنید. زندگی فرازوفرود دارد، صبور و قوی بمانید و خودتان را زود نبازید.

مرداد

امروز وقت آن است که زاویه دید خود را نسبت به مسائل تغییر دهید و عمیق‌تر فکر کنید. در تصمیم‌گیری‌های اخیرتان احساسات جای منطق را گرفته؛ بهتر است تعادل را به زندگی‌تان برگردانید.

شاید حس کنید بعضی از اطرافیان با شما صادق نیستند. مراقبت و احتیاط خوب است، اما شکاک بودنِ بیش از حد می‌تواند شما را دچار تردید کند و مانع قدم‌های بعدی‌تان شود.

مثبت‌اندیشی را تمرین کنید. هیچ اشکالی ندارد اگر گاهی رفتاری ساده و بی‌آلایش داشته باشید؛ نگران این نباشید که دیگران ارزش مهربانی شما را درک نکنند.

انرژی خود را روی مسائل پیش‌پاافتاده تلف نکنید. هر کسی در زندگی دغدغه‌های خودش را دارد، پس فکر نکنید فقط شما تحت فشارید. ضمناً کارهای هنری می‌توانند آرامش فوق‌العاده‌ای به شما بدهند، حتماً برایشان وقت بگذارید.

شهریور

امروز روز درخشش شماست، پس آن را به آسانی از دست ندهید. درست است که دوست دارید مدام به دیگران کمک کنید، اما در حال حاضر خودتان بیشتر از هر کسی به توجه و مراقبت نیاز دارید.

به خودتان استراحت بدهید و کاری را که مدت‌هاست دلتان می‌خواسته انجام دهید. بخشی از بی‌حوصلگی یا خستگی شما ناشی از فشار کاری زیاد است؛ پس امروز را به آرامش ذهنی و جسمی اختصاص دهید.

حرفی که یکی از نزدیکان زده ذهن شما را درگیر کرده است. برای اینکه از این آشفتگی خلاص شوید و به نتیجه درستی برسید، بهتر است با یک فرد باتجربه و دلسوز مشورت کنید.

فرصت‌های خوب زندگی مثل نسیم می‌گذرند؛ وقتی درِ خانه‌تان را زدند، معطل نکنید و قدرشان را بدانید. در این روزها تنبلی بزرگ‌ترین دشمن شماست، پس با انگیزه حرکت کنید.

مهر

برای تمام زحمت‌هایی که برای خود و دیگران کشیده‌اید، پاداشی در نظر بگیرید. شما شایسته بهترین‌ها هستید. دلخوری‌های روزهای گذشته به‌زودی برطرف می‌شود و دیگر نیازی به پنهان کردن احساسات واقعی‌تان ندارید.

به جای خیال‌پردازی درباره یک رابطه عاطفی ایده‌آل، دست‌به‌کار شوید و برای ساختن آن تلاش کنید. رسیدگی به ظاهر و آراستگی‌تان در این روزها روحیه‌ خودتان و رفتار دیگران را به کل تغییر می‌دهد.

اگر در مسائل مالی سستی کنید و تصمیم درستی نگیرید، فرصت‌های مالی خوبی را از دست خواهید داد. برای رسیدن به آرامش درونی، باید اول با خودتان روراست باشید و توانایی‌ها و ضعف‌هایتان را بشناسید.

در برخوردهای اجتماعی و عاطفی، از حس شوخ‌طبعی و صمیمیت خود استفاده کنید. این ویژگی مثبت می‌تواند نگاه فرد مورد نظرتان را به شما تغییر دهد و مسیرهای جدیدی را باز کند.

آبان

ایده‌های فوق‌العاده‌ای در ذهن دارید که وقت عملی کردنشان رسیده است. البته قبل از شروع، تمام جوانب را بسنجید و با برنامه پیش بروید تا با مانعی روبه‌رو نشوید.

امروز فرصتی برای ابراز وجود پیدا می‌کنید؛ پس با اعتمادبه‌نفس صحبت کنید و افکارتان را به زبان بیاورید. هرچه به خودتان مطمئن‌تر باشید، دیگران هم بیشتر به شما اعتماد خواهند کرد.

به‌زودی یکی از دوستان پیشنهادی به شما می‌دهد که غافلگیر می‌شوید. عجله نکنید و تمام جوانب را بسنجید. اگر به فعالیت‌های هنری یا موسیقی علاقه دارید، بد نیست این روزها زمانی را به آن اختصاص دهید.

گاهی بیش از حد توان با دیگران مهربانی می‌کنید و همین باعث می‌شود انتظار بی‌جا شکل بگیرد. برای خود مرزبندی داشته باشید تا آسیب نبینید. فکر کسی این روزها مدام در ذهنتان چرخ می‌زند، به‌زودی وقت گفتگو با اوست.

آذر

شادی چیزی نیست که بیرون از خودتان پیدایش کنید؛ این خود شما هستید که باید آن را در زندگی خلق کنید. با کمی تغییر در دیدگاهتان، خواهید دید که بسیاری از نگرانی‌های بزرگ امروز، فردا بی‌اهمیت خواهند شد.

برای مدتی کوتاه هم که شده، از شلوغی‌ها فاصله بگیرید و با خود خلوت کنید. آدم‌هایی که مدام انرژی منفی به سمت شما می‌فرستند را کم‌کم کنار بگذارید؛ آرامش ذهنی شما بسیار ارزشمندتر است.

مسئله‌ای در محیط خانه یا خانواده فکرتان را مشغول کرده که به مرور و به سادگی حل می‌شود. در محل کار، اگر کسی خواست با لجبازی حرفش را به کرسی بنشاند، سکوت کنید؛ گذر زمان همه‌چیز را مشخص می‌کند.

شما در روابط اجتماعی خود می‌درخشید، اما حواستان به دخل‌وخرجتان باشد. حتی اگر پیشنهاد سرمایه‌گذاری یا خرید وسوسه‌انگیزی دریافت کردید، زیاده‌روی نکنید چون نتیجه آن‌طور که تصور می‌کنید نخواهد بود.

دی

به جای هدر دادن انرژی خود برای بحث و جدل با دیگران، تمام تمرکزتان را روی اهداف و پیشرفت شغلی خودتان بگذارید. همیشه افرادی برای مانع‌تراشی وجود دارند، اما شما با خونسردی و احترام از کنارشان بگذرید.

مدتی است از جمع‌های دوستانه دور مانده‌اید. حضور در یک دورهمی یا مهمانی پیش‌رو می‌تواند روحیه‌تان را عوض کند و حتی پیشنهادها یا مسیرهای جدیدی را پیش پایتان بگذارد.

نگاه شما به مسائل اطراف در حال تغییر و پخته‌تر شدن است. این روزها حتی اگر حرف خاصی برای گفتن ندارید، با یک پیام کوتاه به کسی که دوستش دارید نشان دهید که به یادش هستید.

کلنجار رفتن ذهنی با یک موضوع و اینکه حرفی را بزنید یا نه، کلافه‌تان کرده است. افکارتان را روی کاغذ بنویسید تا دلیل اصلی این آشفتگی را پیدا کنید و به یک تصمیم نهایی برسید.

بهمن

حتی اگر معمولاً اهل ریسک کردن نیستید، بد نیست امروز کارهای جدیدی را امتحان کنید یا به جاهایی بروید که تا به حال نرفته‌اید. کمی هیجان و تنوع می‌تواند انرژی‌های راکد زندگی‌تان را بیدار کند.

متوجه توجه بیش از حد شخصی نسبت به خودتان شده‌اید. چون هنوز از نیت واقعی او مطمئن نیستید، تعادل را رعایت کنید و از رفتارهای عجولانه یا قضاوت زودهنگام بپرهیزید.

در زندگی عاطفی، به یاد داشته باشید که رابطه سالم با درک شباهت‌ها و احترام گذاشتن به تفاوت‌ها پایدار می‌ماند. برای تمام لحظات تلخ و شیرین زندگی سپاسگزار باشید و با امید جلو بروید.

اگر در مسیر خود مرتکب اشتباهی شدید، آن را بپذیرید و تقصیر را به گردن دیگران نیندازید. با تقویت اعتمادبه‌نفس خود، اجازه ندهید فاصله‌ای بین شما و دوستان صمیمی‌تان ایجاد شود.

اسفند

ممکن است با رفتار عجیب یا متفاوتی از سوی یک شخص روبه‌رو شوید. زود قضاوت نکنید؛ شاید این رفتار به خاطر شناخت نداشتن او از شما باشد. کمی زمان بدهید تا فضا آرام و شفاف شود.

فرصتی عالی برای نشان دادن استعدادهایتان به دست می‌آورید. در این موقعیت فقط به تمرکز نیاز دارید؛ پس دست‌پاچه نشوید، به توانایی‌های خود ایمان داشته باشید و گام اول را محکم بردارید.

اگر می‌خواهید احترامتان حفظ شود، حریم و احترام دیگران را رعایت کنید. اگر در اطراف خود با تنش یا هیاهو مواجه شدید، خونسردی‌تان را حفظ کنید تا غوغای بیرون تأثیری روی آرامش شما نگذارد.

نگرانی بیش از حد فقط مانع کارایی و پیشرفت شما می‌شود؛ پس افکار منفی را دور بریزید. در حد توان به کسانی که واقعاً نیاز به کمک دارند یاری برسانید تا انرژی مثبت آن به زندگی خودتان برگردد.

انتهای پیام/