طرز تهیه لواشک گیلاس خانگی

لواشک گیلاس یک میان وعده عالی برای روزهای گرم تابستان یا یک چاشنی فوق العاده برای وعده های غذایی است. گیلاس سرشار از آنتی اکسیدان ها، ویتامین C و فیبر است. با تهیه لواشک در خانه، می توانید از خواص این میوه بهره مند شوید بدون اینکه نگران افزودنی ها، رنگ های مصنوعی و شکر اضافی موجود در محصولات صنعتی باشید. این مقاله به شما کمک می کند تا یک لواشک با کیفیت بالا، بافت مناسب و طعمی به یادماندنی داشته باشید.

مواد لازم برای تهیه لواشک گیلاس

برای تهیه یک لواشک گیلاس عالی، نیاز به مواد اولیه ساده اما با کیفیت دارید. در این دستور، از مواد طبیعی برای طعم دهی استفاده می کنیم.

گیلاس تازه و رسیده: ۲ کیلوگرم (ترجیحاً گیلاس های ترش یا نیمه ترش مانند گیلاس تکدانه یا سیاه مشهد)

شکر یا عسل: ۲۰۰ تا ۳۰۰ گرم (بسته به شیرینی گیلاس و ذائقه شما)

آبلیموی تازه: ۲ تا ۳ قاشق غذاخوری (برای جلوگیری از تیره شدن و افزایش ماندگاری)

نمک: نوک قاشق چای خوری (برای متعادل کردن طعم)

هل یا گلاب (اختیاری): برای عطر و طعم دلپذیرتر

نکته مهم: اگر به دنبال یک لواشک کاملاً ترش هستید، می توانید میزان شکر را به حداقل برسانید و به آن آبلیمو اضافه کنید.

مراحل کامل طرز تهیه لواشک گیلاس

شستشو: گیلاس ها را به خوبی با آب سرد بشویید تا هرگونه آلودگی و گرد و غبار از بین برود.

هسته گیری: این مرحله بسیار مهم است. هسته گیلاس نه تنها طعم تلخی به لواشک می دهد، بلکه بافت نهایی را نیز خراب می کند. می توانید از دستگاه هسته گیر گیلاس استفاده کنید یا با دست و یک نی محکم، هسته ها را خارج کنید. برای صرفه جویی در زمان، گیلاس ها را از وسط نصف کرده و هسته را خارج کنید.

پخت اولیه: گیلاس های هسته گرفته را در یک قابلمه بزرگ و ترجیحاً نچسب بریزید. شکر و نمک را اضافه کنید. قابلمه را روی حرارت متوسط قرار دهید.

جوشاندن: صبر کنید تا گیلاس ها به جوش آیند. سپس حرارت را کم کنید و اجازه دهید به مدت ۲۰ تا ۳۰ دقیقه به آرامی بجوشد تا گیلاس ها کاملاً نرم شوند و آب بیندازند.

پوره کردن: پس از خنک شدن نسبی، مخلوط گیلاس را با استفاده از مخلوط کن برقی (بلندر) یا غذاساز به یک پوره یکدست و نرم تبدیل کنید.

صاف کردن (اختیاری): اگر دوست دارید لواشک شما بسیار لطیف و بدون ذرات ریز پوست باشد، پوره را از یک صافی توری ریز عبور دهید. این کار باعث می شود بافت لواشک مخملی شود.

پوره صاف شده را دوباره به قابلمه برگردانید.

حرارت ملایم: قابلمه را روی حرارت ملایم قرار دهید. آبلیمو را اضافه کنید.

هم زدن مداوم: پوره را مرتب هم بزنید تا ته نگیرد و نسوزد. این مرحله ممکن است ۳۰ تا ۴۵ دقیقه طول بکشد. هدف این است که آب اضافی پوره تبخیر شود و غلظت آن به اندازه فرنی غلیظ یا سس غلیظ برسد. زمانی که قاشق را در پوره فرو می برید و خطی در آن ایجاد می شود که به آرامی پر می شود، غلظت مناسب است.

دو روش اصلی برای خشک کردن لواشک وجود دارد:

روش سنتی (استفاده از نور خورشید):

سینی های بزرگ و تخت را با کمی روغن مایع چرب کنید یا از کاغذ روغنی استفاده کنید.

پوره غلیظ شده را به ضخامت حدود ۳ تا ۵ میلی متر روی سینی پهن کنید. سعی کنید سطح صاف و یکنواختی داشته باشید.

سینی ها را در معرض نور مستقیم خورشید و در جای خشک و تمیز قرار دهید. برای جلوگیری از ورود حشرات، روی آن را با یک توری نازک یا پارچه تمیز بپوشانید.

بسته به ضخامت و شدت آفتاب، ۲ تا ۴ روز طول می کشد تا لواشک کاملاً خشک شود. هر روز یک بار آن را برگردانید تا هر دو طرف به طور یکنواخت خشک شوند.

روش مدرن (استفاده از فر یا دستگاه میوه خشک کن):

فر را با کمترین دما (حدود ۵۰ تا ۶۰ درجه سانتی گراد) گرم کنید. در فرهای معمولی، دمای بالاتر از ۷۰ درجه باعث پختن و تیره شدن لواشک می شود.

پوره را روی سینی فر که با کاغذ روغنی پوشانده شده، پهن کنید.

سینی را در فر قرار دهید و در فر را کمی باز بگذارید (با قرار دادن یک قاشق چوبی در لای در) تا رطوبت خارج شود.

این فرآیند حدود ۶ تا ۸ ساعت طول می کشد. هر ۲ ساعت یک بار وضعیت آن را بررسی کنید.

وقتی لواشک کاملاً خشک شد و سطح آن دیگر چسبناک نبود، آن را از سینی جدا کنید. در روش سنتی، لواشک به راحتی از سطح جدا می شود.

لواشک را به صورت نوارهای باریک یا مربع های کوچک برش بزنید.

برای جلوگیری از چسبیدن برش ها به هم، می توانید روی آن ها کمی پودر قند یا نشاسته ذرت بپاشید.

نکات طلایی برای یک لواشک گیلاس عالی

انتخاب گیلاس: از گیلاس های کاملاً رسیده و سالم استفاده کنید. گیلاس های نارس باعث تلخی و گیلاس های لهیده باعث فساد سریع لواشک می شوند.

تنظیم شیرینی: بهتر است ابتدا شکر کمتری اضافه کنید و پس از پخت، طعم آن را بچشید. لواشک در حالت خشک شده، شیرینی بیشتری نسبت به حالت خمیری دارد.

ضخامت: لواشک را خیلی ضخیم نپهن کنید، زیرا خشک شدن آن زمان زیادی می برد و ممکن است کپک بزند. ضخامت ایده آل ۳ تا ۴ میلی متر است.

استفاده از گلاب: اضافه کردن یک قاشق غذاخوری گلاب در انتهای پخت، عطر فوق العاده ای به لواشک شما می دهد.

خشک کردن در هوای بارانی: هرگز در هوای مرطوب یا بارانی اقدام به خشک کردن لواشک نکنید، زیرا رطوبت هوا باعث کپک زدن آن می شود.

روش های نگهداری لواشک گیلاس

نگهداری صحیح، ماندگاری لواشک را تا چندین ماه افزایش می دهد:

درب ظرف دربسته: لواشک های برش خورده را در ظرف شیشه ای یا پلاستیکی دربسته قرار دهید.

دور از نور و رطوبت: ظرف را در جای خشک، خنک و دور از نور مستقیم خورشید (مانند کابینت) نگهداری کنید.

یخچال یا فریزر: برای نگهداری طولانی مدت (بیش از ۶ ماه)، لواشک را در کیسه فریزر قرار دهید و در فریزر نگهداری کنید. لواشک منجمد تا یک سال کیفیت خود را حفظ می کند.

بررسی سلامت: اگر لواشک بوی ترشیدگی یا کپک زدگی داد، آن را دور بریزید.