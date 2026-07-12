اولین واکنش ترامپ به مرگ لیندسی گراهام + عکس
کد خبر : 1812067
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، پیامی به مناسبت درگذشت لیندسی گراهام در تروث سوشال منتشر کرد.
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، پیامی به مناسبت درگذشت لیندسی گراهام در تروث سوشال منتشر کرد.
ترامپ نوشت: «سناتور لیندسی گراهام، یکی از بزرگترین افراد و سناتورهایی که تا به حال شناختهام، درگذشت» وی افزود: «او همیشه کار میکرد و یک میهنپرست واقعی آمریکایی بود.»
ترامپ تاکید کرد: «جای لیندسی بسیار خالی خواهد بود! این خیلی غمانگیز است!»
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