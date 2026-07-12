اولین واکنش ترامپ به مرگ لیندسی گراهام + عکس

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، پیامی به مناسبت درگذشت لیندسی گراهام در تروث سوشال منتشر کرد.

ترامپ نوشت: «سناتور لیندسی گراهام، یکی از بزرگترین افراد و سناتورهایی که تا به حال شناخته‌ام، درگذشت» وی افزود: «او همیشه کار می‌کرد و یک میهن‌پرست واقعی آمریکایی بود.»

ترامپ تاکید کرد: «جای لیندسی بسیار خالی خواهد بود! این خیلی غم‌انگیز است!»