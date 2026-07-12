استوری معنادار شاکی پرونده پژمان جمشیدی
پارسادوست در استوریهای خود تأکید کرده که از پیگیری پرونده عقبنشینی نخواهد کرد و روند حقوقی را تا رسیدن به نتیجه ادامه میدهد.
در حالی که روز گذشته خبر بازگشت پژمان جمشیدی به دنیای بازیگری پس از پشت سر گذاشتن حواشی و روند قضایی پروندهاش منتشر شد، ملیکا پارسادوست که به عنوان شاکی این پرونده شناخته میشود، با انتشار چند استوری به این اتفاق واکنش نشان داد.
پارسادوست در استوریهای خود تأکید کرده که از پیگیری پرونده عقبنشینی نخواهد کرد و روند حقوقی را تا رسیدن به نتیجه ادامه میدهد.