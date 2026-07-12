تصویر کشتی کانتینری که هدف قرار گرفت

سازمان تجارت دریایی انگلستان گزارشی از یک حادثه در فاصلهٔ ۹ مایل دریایی شرق عمان را دریافت کرده است؛ مقامات نظامی اعلام کرده‌اند که یک کشتی کانتینری در قسمت عقب خود دچار آسیب شده که منجر به آتش‌سوزی روی کشتی شده است این دومین شناوری است که در حدود ۱۲ ساعت گذشته و پس از اعلام انسداد تنگه هرمز به دلیل تحرکات تجاوز طلبانه آمریکا مورد هدف قرار گرفته است.