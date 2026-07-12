تصویر کشتی کانتینری که هدف قرار گرفت
براساس گزارش سازمان تجارت دریایی انگلستان یک کشتی کانتینری در سواحل عمان مورد هدف قرار گرفت.
سازمان تجارت دریایی انگلستان گزارشی از یک حادثه در فاصلهٔ ۹ مایل دریایی شرق عمان را دریافت کرده است؛ مقامات نظامی اعلام کردهاند که یک کشتی کانتینری در قسمت عقب خود دچار آسیب شده که منجر به آتشسوزی روی کشتی شده است این دومین شناوری است که در حدود ۱۲ ساعت گذشته و پس از اعلام انسداد تنگه هرمز به دلیل تحرکات تجاوز طلبانه آمریکا مورد هدف قرار گرفته است.
به نظر میرسد با تداوم اقدامات ارتش تروریستی آمریکا در تنگه هرمز این آبراه استراتژیک همچنان نا امن و مسدود باقی بماند.