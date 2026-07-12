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ماجرای بوسه احمد روسی بر طناب دار چه بود؟ + فیلم

ماجرای بوسه احمد روسی بر طناب دار چه بود؟ + فیلم
کد خبر : 1812011
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محمد عرفان، قاضی سابق جنایی، به روایت ماجرای تصویر پربازدید محکومی پرداخت که پیش از اعدام، طناب دار را بوسید. وی توضیح داد که این حرکت، استقبال محکوم از مجازات قصاص به دلیل قتل بر سر تقسیم اموال بوده و رأی صادره در دیوان عالی تأیید و اجرا شده است.

وی با اشاره به بازخورد گسترده این عکس، بیان داشت که پرونده مربوط به قتلی بر سر تقسیم اموال نامشروع بود که طی یک درگیری رخ داد. حکم محکوم، علاوه بر مجازات‌های ده‌گانه دیگر، به قصاص نفس منجر شد.

این رأی توسط عرفان صادر و در دیوان عالی کشور تأیید شد و پس از استیذان قصاص از ریاست وقت قوه قضائیه به اجرا درآمد.

عرفان درباره بوسه بر طناب دار خاطرنشان کرد که این حرکت، نماد استقبال محکوم از مجازات بود؛ چراکه او خود اذعان داشت باید تاوان گناهانش را بپردازد. قاضی سابق افزود که وی به دلیل نقش سرکردگی، حتی در زندان نیز مایه وحشت سایر زندانیان بود.

منبع همشهری
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