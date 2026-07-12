انتقام از امریکا و اسرائیل باید متوجه زیرساختها باشد
جنایتپیشه بودن، چه در مورد جنگ علیه ایران و چه در مورد جنایاتی که صهیونیستها با حمایت آمریکا در غزه و لبنان و نقاط دیگر مرتکب شدند – فراتر از سران و سردمداران است.
روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله خود نوشت: درست است که ترامپ و نتانیاهو فرماندهان این جنایات بودند و هستند ولی آنچه زمینهها و اقتضائات این جنایات بیسابقه و هولناک را فراهم کرده و میکند ساختار حکومت آمریکا و رژیم صهیونیستی است.
وضعیت رژیم صهیونیستی از آمریکا شرمآورتر است. سران این رژیم آشکارا اعلام میکنند ما دنبال تشکیل «اسرائیل بزرگ» هستیم، بنیاسرائیل قوم برگزیده خداست و تمام مردم دنیا باید از ما اطاعت کنند و اگر سرپیچی کنند ما حق داریم آنها را نابود کنیم و آنچه دارند را تصاحب نمائیم.این تفکر خطرناک فاشیستی از نژادپرستی فراتر است و به همین دلیل است که سران رژیم صهیونیستی برخلاف تمام قوانین بینالمللی، ضوابط اخلاقی و معیارهای ادیان توحیدی مرتکب هر جنایتی میشوند و نسلکشی، کودککشی و جنایت جنگی برای آنها مباح و حتی در مواردی که لازم بدانند واجب است!
کشتار بیش از 75 هزار نفر از زنان و کودکان در غزه و به خاک و خون کشیدن مردم غیرنظامی در لبنان و ویران کردن دهها شهر و روستا در فلسطین و لبنان، از نتایج طبیعی تفکر خطرناکی است که رژیم صهیونیستی براساس آن تأسیس شده است و سردمداران این رژیم به چنین جنایاتی افتخار هم میکنند.
آنچه از مواجهه با این واقعیتهای شرمآور، خطرناک و ضدانسانی میتوان فهمید اینست که برای نجات انسان معاصر از توطئهها و جنایات این دو رژیم جنایتکار باید به طرحهای بنیادین اندیشید. اگر صحبت انتقام میشود باید انتقام از ساختار مورد نظر باشد تا ریشه توطئهها و جنایات خشک شود.
جنگطلبی و ادامه درگیریهای نظامی، خواست صهیونیستها و افراطیون آمریکاست کمااینکه در داخل ایران هم افراد و جریانهائی از تداوم جنگ سود میبرند و به اهداف فردی و گروهی و جناحی خود میرسند. در برابر این هر سه جریان خارجی و داخلی، عقلای قوم در ایران باید هوشیارانه تصمیم بگیرند و عمل کنند و کشور را در دام جنگ گرفتار نکنند. ایران باید با صبر و بردباری در درازمدت خود را طوری بسازد که بتواند ریشه این دو رژیم جنایتکار را بسوزاند. انتقام واقعی اینست.