استخدام غواص برای نجات آیفون ۱۷ پرومکس

این حادثه زمانی رخ داد که دو اینفلوئنسر روی اسکله‌ای در منطقه Martha's Vineyard ایالت ماساچوست آمریکا درحال تولید محتوا بودند. وزش باد شدید باعث واژگونی سه‌پایه و سقوط آیفون به داخل آب‌های اقیانوس اطلس شد. ویدیوی ضبط‌شده لحظه سقوط را همراه با فریاد آنها نشان می‌دهد که دوربین گوشی همچنان درحال ضبط، به درون آب‌ها غوطه‌ور می‌شود.

این زوج نیویورکی با توجه به قیمت بالای آیفون ۱۷ پرو مکس که بین ۱۲۰۰ تا ۲۰۰۰ دلار ارزش دارد، تصمیم گرفتند یک غواص استخدام و شانس خود را برای یافتن گوشی امتحان کنند. در کمال ناباوری، غواص نه تنها توانست گوشی را در کف اقیانوس پیدا کند، بلکه متوجه شد دستگاه همچنان درحال فیلم‌برداری است.

برخلاف مورد سقوط آیفون ۱۶ پرو در دریای مدیترانه که تصاویری از شنای ماهی‌ها ثبت کرده بود، این آیفون به‌دلیل کدر بودن آب اقیانوس و افتادن روی صفحه، تصویر خاصی از آبزیان ثبت نکرده؛ اما بخش پایانی ویدیو لحظه آمدن غواص به سطح آب و نجات گوشی را به‌وضوح نشان می‌دهد.

در انتهای این گزارش باید توضیح داد که آیفون ۱۷ پرو مکس دارای گواهی ضدآب نیست، بلکه طبق استاندارد IP68 در برابر نفوذ آب مقاومت دارد. عدد ۶ نشان‌دهنده مقاومت کامل در برابر گردوغبار و عدد ۸ به معنای مقاومت در برابر غوطه‌وری در آب شیرین تا عمق ۱.۵ متری است. با وجود اینکه این استاندارد صرفاً برای آب شیرین تعریف شده و آب شور اقیانوس‌ها خاصیت خورندگی شدیدی دارد، پرچمدار جدید اپل توانسته سربلند از این آزمون بیرون بیاید؛ بااین‌حال، کارشناسان توصیه می‌کنند هرگز گوشی خود را با چنین خطری امتحان کنید.