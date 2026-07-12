سرانجام واریز سود سهام عدالت تیر ۱۴۰۵ چه شد؟

با طرح ماجرای واریز سود سهام عدالت تیر ۱۴۰۵ برای بسیاری از سهامداران این سوال پیش آمده است که آیا قرار است در تیرماه یا تابستان سال جاری واریز جدیدی انجام شود؟

انتشار برخی شایعات در روزهای اخیر نیز باعث شده انتظار برای دریافت سود دوباره افزایش پیدا کند، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد فعلا خبری از پرداخت جدید نیست.

منشا این احتمالات را باید در تجربه سال‌های گذشته جست‌وجو کرد. در برخی سال‌ها بخشی از سودهای معوق یا مطالبات سهامداران در فصل تابستان پرداخت شده بود و همین موضوع باعث شده تا برخی تصور کنند امسال نیز واریز جدیدی در راه است.

اما پیگیری‌ها از بازار سرمایه نشان می‌دهد تاکنون نه سازمان بورس و نه شرکت سپرده‌گذاری مرکزی، هیچ اطلاعیه‌ی جدیدی درباره زمان پرداخت سود جدید سهام عدالت منتشر نکرده‌اند.

بنابراین، تا این لحظه هیچ تاریخ رسمی برای واریز سود سهام عدالت در تیر یا تابستان ۱۴۰۵ اعلام نشده است و اخبار منتشرشده در فضای مجازی صرفا در حد حدس و احتمال است. سهامداران برای اطلاع از زمان دقیق پرداخت، تنها باید به اطلاعیه‌های رسمی سازمان بورس و شرکت سپرده‌گذاری مرکزی توجه کنند.

گفتنی است آخرین مرحله واریز سود سهام عدالت در خرداد ۱۴۰۵ امسال انجام شد؛ پرداختی که مربوط به مرحله دوم سود عملکرد سال مالی منتهی به اسفند ۱۴۰۳ بود.

برای پیگیری زمان واریز سود سهام عدالت ۱۴۰۵ فقط به اخبار رسمی توجه داشته باشید.

برای دریافت سود سهام عدالت ۱۴۰۵ نیازی به ثبت‌نام یا انجام مراحل جدید نیست. سود به همان حساب بانکی که سهامدار قبلا معرفی کرده و شماره شبای آن در سامانه ثبت شده است، واریز می‌شود. بنابراین، مهم‌ترین نکته این است که اطلاعات بانکی و شماره شبای ثبت‌شده صحیح و معتبر باشد تا مبلغ سود بدون مشکل به حساب فرد واریز شود.