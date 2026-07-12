بسیاری از افراد تجربه کرده‌اند که پس از ورود به یک فضای بسیار خنک، دچار عطسه، آبریزش بینی، سرفه یا گلودرد می‌شوند. این حالت که گاهی از آن با عنوان «بیماری ناشی از کولر» یاد می‌شود، این پرسش را ایجاد می‌کند که آیا کولر گازی واقعاً باعث بیماری می‌شود؟

به گفته متخصصان ریه، اگر سیستم تهویه به‌درستی سرویس و نگهداری شود، به‌تنهایی باعث بیماری نمی‌شود. آنچه ممکن است موجب بروز علائم شود، هوای سرد، کاهش رطوبت و گردش مداوم هوای داخل ساختمان است.

چرا کولر باعث ایجاد علائم می‌شود؟

کولر گازی هم‌زمان چند وظیفه انجام می‌دهد:

هوای محیط را از گردوغبار، گرده گیاهان و برخی آلاینده‌ها فیلتر می‌کند.

رطوبت هوا را کاهش می‌دهد.

هوای داخل ساختمان را به‌طور مداوم به گردش درمی‌آورد.

اگرچه این تغییرات معمولاً برای بهبود کیفیت هوا مفید هستند، اما بدن برخی افراد برای سازگار شدن با شرایط جدید به زمان نیاز دارد و ممکن است علائمی شبیه سرماخوردگی بروز کند.

شایع‌ترین عوارض قرار گرفتن در هوای کولر

هوای سرد و خشک می‌تواند راه‌های تنفسی را تحریک کند و علائمی مانند موارد زیر ایجاد کند:

سرفه

احساس فشار یا سنگینی قفسه سینه

تنگی نفس

گلودرد

همچنین کاهش رطوبت هوا ممکن است باعث بروز مشکلات زیر شود:

خشکی پوست

ترک لب‌ها

خشکی و سوزش چشم

خونریزی بینی

در افرادی که دچار کم‌آبی بدن هستند، این وضعیت می‌تواند با خستگی، سردرد و خشکی دهان نیز همراه باشد.

چه کسانی بیشتر در معرض این مشکلات هستند؟

برخی افراد نسبت به هوای سرد و خشک حساس‌ترند، از جمله:

مبتلایان به آسم

افراد مبتلا به بیماری مزمن انسدادی ریه (COPD) یا سایر بیماری‌های ریوی

کسانی که آلرژی فصلی، سینوزیت مزمن یا پولیپ بینی دارند

افراد مبتلا به بیماری‌هایی که باعث خشکی چشم می‌شوند

مبتلایان به برخی بیماری‌های خودایمنی مانند سندرم شوگرن

همچنین سالمندان به دلیل کاهش حس تشنگی و دشوارتر شدن حفظ آب بدن، بیشتر در معرض عوارض ناشی از هوای خشک قرار دارند. زنان نیز به‌دلیل تغییرات هورمونی معمولاً خشکی چشم و مخاط بیشتری را تجربه می‌کنند.

آیا «آنفلوآنزای کولر» وجود دارد؟

متخصصان تأکید می‌کنند که چیزی به نام آنفلوآنزای کولر وجود ندارد. کولر گازی ویروس یا میکروب خاصی تولید نمی‌کند.

البته تغییر ناگهانی دما و رطوبت ممکن است علائمی شبیه عفونت‌های ویروسی ایجاد کند، اما اگر این علائم ادامه پیدا کنند یا با تب و سایر نشانه‌های بیماری همراه باشند، احتمال ابتلا به یک عفونت واقعی بیشتر است.

کولر و آلرژی

کولر گازی می‌تواند هم مفید باشد و هم دردسرساز.

از یک سو، فیلترهای مناسب بسیاری از آلرژن‌ها را از هوا حذف می‌کنند، اما اگر فیلترها به‌موقع تعویض نشوند یا سیستم به‌خوبی نگهداری نشود، گردوغبار، قارچ و کپک می‌توانند در دستگاه تجمع پیدا کرده و دوباره در محیط پخش شوند.

چگونه از بروز این مشکلات پیشگیری کنیم؟

برای کاهش علائم ناشی از کولر گازی، متخصصان توصیه می‌کنند:

فیلترهای دستگاه را طبق برنامه تعویض کنید.

سیستم تهویه را سالانه سرویس کنید.

کانال‌های هوا را هر سه تا پنج سال تمیز کنید.

رطوبت داخل خانه را بین ۳۰ تا ۵۰ درصد نگه دارید.

در صورت نیاز از دستگاه بخور استفاده کنید.

کولرهای پنجره‌ای و پرتابل را به‌طور منظم تمیز کنید.

در صورت حساسیت، از دستگاه تصفیه هوا در اتاق خواب بهره ببرید.

احساس عطسه، گلودرد یا خشکی پوست پس از قرار گرفتن در محیط‌های دارای کولر، معمولاً به دلیل هوای سرد، کاهش رطوبت یا کیفیت هوای داخل ساختمان است، نه خود کولر گازی. اگر با وجود سرویس منظم دستگاه، علائم شما ادامه پیدا می‌کند یا شدید است، بهتر است برای بررسی بیماری‌های زمینه‌ای با پزشک مشورت کنید.