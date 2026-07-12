چرا حذف سرانِ صهیونیست باید در دستور کار جمهوری اسلامی باشد؟
عدم پاسخگویی مناسب به دشمن در گذشته موجب شد او جرأت پیدا کند و گامبهگام جلو بیاید و در نهایت در وضعیتی قرار گیرد که رهبر انقلاب را شهید کند.
علی عبدی، کارشناس مسائل منطقه:
1-موضوع انتقام و قصاص از قاتلین امام شهید، امروزه برای ما یک امر وجودی به حساب میآید. بقای رهبری انقلاب اسلامی و به تبع آن بقای خود انقلاب اسلامی درحال حاضر گره خورده است با موضوع خونخواهی امام شهیدمان، از این رو دیگر مسأله انتقام یک موضوع راهبردی برای جمهوری اسلامی نیست، بلکه یک امر وجود شمرده میشود. تا قبل از شهادت ایشان ما شاهد ترورِ طیف گستردهای از فرماندهان مقاومت از فلسطین و لبنان تا ایران و یمن بودیم و تقریبا تمام پدیدآوردنگان طوفانالاقصی به شهادت رسیدند و تنها رهبری ایران باقی مانده بود که ایشان هم به شکل ظالمانهای به شهادت رسیدند.
2-عدم پاسخگویی مناسب به دشمن در گذشته موجب شد او جرأت پیدا کند و گامبهگام جلو بیاید و در نهایت در وضعیتی قرار گیرد که رهبر انقلاب را شهید کند. درحال حاضر هم ما در همان شرایط به شکل عمیقتر قرار گرفتیم، یعنی همین درحال حاضر رسماً رهبری ایران یعنی حضرت آیتالله سیدمجتبی خامنهای از سوی سران صهیونیستی و آمریکایی تهدید به ترور و قتل میشوند. حال راهِ پیشروی ما تنها قصاص و خونخواهی امام شهید است که اگر این امر صورت نگیرد بقای رهبری و جمهوری اسلامی در معرض خطر قرار خواهد گرفت.
3-ترور و حذف مقامات صهیونیستی که در راستای خونخواهی امام شهیدمان رخ میدهد بیشک ماشین ترورِ سران جمهوری اسلامی را متوقف خواهد کرد. آنان در پاسخ به انتقام ایران شاید زیرساختهای ما را هدف قرار دهند که در این وضعیت ما هم میتوانیم زیرساختهای آنان را زیر ضربه ببریم. راهبرد اشتباه ما این بود که در پاسخ به ترور و شهادت مسئولان و سران جمهوری اسلامی ما سعی کردیم با موشک مواضع آنان را هدف قرار دهیم که متأسفانه این امر نتوانست برای ما بازدارندگی ایجاد کند. اما اگر نتانیاهو را هدف قرار دهیم کسی که جای او بنشیند دیگر به این شکل عمل نخواهد کرد و ترورِ سران جمهوری اسلامی متوقف خواهد شد. در سطح جهان مسلمانان و شیعیان بسیاری وجود دارند که میخواهند انتقام امام شهید را از صهیونیستها بگیرند، به نظر کافی است که بستر این اتفاق فراهم گردد و اساسا نیازی هم نیست که نهادهای رسمی جمهوری اسلامی به شکل مستقیم در این امر مشارکت نمایند.