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عجیب‌ترین عادات غذایی ستاره‌های جام جهانی!

عجیب‌ترین عادات غذایی ستاره‌های جام جهانی!
کد خبر : 1811896
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کارشناسان هشدار می‌دهند که هر عادت غذایی یک ستاره فوتبال لزوماً برای افراد عادی مناسب نیست. فوتبالیست‌های حرفه‌ای تحت نظارت پزشکان، متخصصان تغذیه و مربیان فعالیت می‌کنند و نیازهای بدنی آن‌ها با یک فرد معمولی تفاوت دارد.

وقتی صحبت از ستاره‌های فوتبال می‌شود، ذهن اغلب به سمت تمرینات طاقت‌فرسا، برنامه‌های بدنسازی و تاکتیک‌های فنی می‌رود. اما بخش مهمی از موفقیت این ورزشکاران در جایی کمتر دیده می‌شود: بشقاب غذایشان.

در سال‌های اخیر، رژیم‌های غذایی فوتبالیست‌های مطرح جهان به یکی از موضوعات جذاب رسانه‌ها تبدیل شده است. برخی از این عادت‌ها کاملاً مبتنی بر علم تغذیه ورزشی هستند و برخی دیگر آن‌قدر عجیب به نظر می‌رسند که گاهی مرز میان علم و باورهای شخصی را محو می‌کنند.

رونالدو؛ شش وعده کوچک در روز

کریستیانو رونالدو سال‌هاست به نظم غذایی مشهور است. گزارش‌ها نشان می‌دهد او به جای سه وعده غذایی بزرگ، معمولاً شش وعده کوچک در طول روز مصرف می‌کند. ماهی، به‌ویژه ماهی کاد، مرغ، سبزیجات، تخم‌مرغ و غلات کامل بخش مهمی از رژیم غذایی او را تشکیل می‌دهند.

رونالدو همچنین مصرف نوشابه‌های شیرین و غذاهای فوق‌فرآوری‌شده را محدود کرده و بارها درباره اهمیت آب کافی و خواب منظم صحبت کرده است. بسیاری از متخصصان تغذیه معتقدند رژیم او، برخلاف برخی ستاره‌های دیگر، نمونه‌ای نسبتاً متعادل و نزدیک به توصیه‌های علمی است.

عجیب‌ترین عادات غذایی ستاره‌های جام جهانی!

هالند و ماجرای قلب و جگر گاو

اگر رژیم رونالدو منطقی به نظر می‌رسد، رژیم ارلینگ هالند کمی عجیب‌تر است. مهاجم نروژی منچسترسیتی در مصاحبه‌هایی گفته که جگر و قلب گاو را در برنامه غذایی خود قرار می‌دهد. او معتقد است این مواد غذایی سرشار از ویتامین‌ها، آهن و مواد مغذی هستند که بسیاری از افراد کمتر مصرف می‌کنند.

خودش می‌گوید: «من عاشق غذا هستم؛ برای غذا زندگی می‌کنم.» رژیم غذایی او برای تأمین انرژی مورد نیاز تمرینات سنگین طراحی شده است.

البته متخصصان تغذیه تأکید می‌کنند که جگر واقعاً منبع غنی برخی ریزمغذی‌هاست، اما مصرف بیش از حد آن نیز می‌تواند به دریافت بیش از اندازه ویتامین A و برخی ترکیبات دیگر منجر شود. به همین دلیل توصیه می‌شود چنین مواد غذایی در حد تعادل مصرف شوند.

لیونل مسی؛ خداحافظی با نوشابه و پیتزا

شاید عجیب‌ترین بخش رژیم مسی، نه چیزی که می‌خورد، بلکه چیزهایی باشد که کنار گذاشته است. او پس از همکاری با متخصص تغذیه مشهور ایتالیایی، مصرف نوشابه‌های شیرین، غذاهای فرآوری‌شده و فست‌فود را به شدت کاهش داد.

گفته می‌شود آب، روغن زیتون، غلات کامل، میوه‌ها، سبزیجات و مغزها ستون اصلی رژیم او را تشکیل می‌دهند. برخی گزارش‌ها حتی از کاهش چشمگیر مصرف گوشت قرمز در سال‌های اوج فوتبالش خبر داده‌اند.

عجیب‌ترین عادات غذایی ستاره‌های جام جهانی!

لامین یامال؛ غذای خانگی به جای مکمل‌های عجیب

ستاره جوان اسپانیا و بارسلونا برخلاف تصور رایج، رژیم پیچیده‌ای ندارد. رسانه‌های اسپانیایی گزارش کرده‌اند که بخش مهمی از برنامه غذایی او بر غذاهای خانگی مدیترانه‌ای، ماهی، مرغ، برنج، سبزیجات و میوه استوار است.

تیم پزشکی بارسلونا روی خواب کافی، آب‌رسانی مناسب و دریافت پروتئین کافی تمرکز دارد و تلاش می‌کند بازیکن جوان را از وسوسه رژیم‌های افراطی دور نگه دارد.

عجیب‌ترین عادات غذایی ستاره‌های جام جهانی!

کیلیان امباپه؛ وسواس روی ریکاوری

امباپه به مصرف پروتئین باکیفیت و کنترل دقیق وعده‌های غذایی شهرت دارد. در اردوهای تیم ملی فرانسه معمولاً رژیم او شامل ماهی، مرغ، برنج، سیب‌زمینی و سبزیجات است.

نکته جالب درباره امباپه توجه ویژه به تغذیه پس از مسابقه است؛ زمانی که بدن باید ذخایر انرژی را بازیابی کند. متخصصان معتقدند همین توجه به ریکاوری یکی از عوامل پایداری عملکرد او در طول فصل‌های فشرده است.

عجیب‌ترین عادات غذایی ستاره‌های جام جهانی!

روبرت لواندوفسکی؛ دسر قبل از غذا!

شاید عجیب‌ترین عادت غذایی میان ستاره‌های فوتبال متعلق به مهاجم لهستانی باشد. لواندوفسکی سال‌ها پیش فاش کرد که گاهی ترتیب معمول غذا خوردن را برعکس می‌کند و ابتدا دسر یا خوراکی‌های شیرین را می‌خورد و سپس سراغ غذای اصلی می‌رود. این روش را تحت نظر متخصص تغذیه خود دنبال کرده است.

اگرچه شواهد علمی محکمی برای برتری این روش وجود ندارد، اما لواندوفسکی معتقد است این الگو به هضم بهتر و مدیریت انرژی کمک می‌کند.

عجیب‌ترین عادات غذایی ستاره‌های جام جهانی!

نیمار؛ علاقه به غذاهای برزیلی

نیمار بارها گفته که عاشق غذاهای سنتی برزیل است؛ موضوعی که گاهی باعث انتقاد مربیان و متخصصان تغذیه شده است. با این حال در دوران مسابقات، برنامه غذایی او نیز مانند بسیاری از فوتبالیست‌های حرفه‌ای به سمت مصرف پروتئین بالا، کربوهیدرات کنترل‌شده و کاهش غذاهای فرآوری‌شده می‌رود.

عجیب‌ترین عادات غذایی ستاره‌های جام جهانی!

عسل؛ سوخت طبیعی ورزشکاران

بسیاری از فوتبالیست‌ها و ورزشکاران حرفه‌ای از عسل به عنوان منبع انرژی سریع استفاده می‌کنند. ترکیب گلوکز و فروکتوز موجود در عسل باعث می‌شود انرژی نسبتاً پایداری در اختیار عضلات قرار گیرد. به همین دلیل مصرف نان و عسل، ماست و عسل یا نوشیدنی‌های حاوی عسل پیش از تمرین یا مسابقه در میان برخی ورزشکاران رایج است. با این حال کارشناسان تأکید می‌کنند که عسل معجزه نمی‌کند و تنها بخشی از یک رژیم غذایی متعادل محسوب می‌شود.

وسواس پروتئین در فوتبال مدرن

یکی از ویژگی‌های مشترک رژیم بیشتر ستاره‌های فوتبال، توجه ویژه به پروتئین است. مرغ، ماهی، تخم‌مرغ، گوشت کم‌چرب، لبنیات و در برخی موارد مکمل‌های پروتئینی نقش مهمی در برنامه غذایی بازیکنان دارند.

هدف اصلی، کمک به بازسازی عضلات پس از تمرینات سنگین و حفظ توده عضلانی در طول فصل است. به همین دلیل در بسیاری از باشگاه‌های حرفه‌ای، متخصصان تغذیه برنامه‌های غذایی شخصی‌سازی‌شده برای هر بازیکن تهیه می‌کنند.

آیا همه این «ترفندهای سلامتی» واقعاً مؤثرند؟

کارشناسان هشدار می‌دهند که هر عادت غذایی یک ستاره فوتبال لزوماً برای افراد عادی مناسب نیست. فوتبالیست‌های حرفه‌ای تحت نظارت پزشکان، متخصصان تغذیه و مربیان فعالیت می‌کنند و نیازهای بدنی آن‌ها با یک فرد معمولی تفاوت دارد.

برای مثال مصرف حجم بالای پروتئین، روزه‌داری‌های خاص یا برخی رژیم‌های محدودکننده ممکن است برای ورزشکاران حرفه‌ای قابل مدیریت باشد، اما برای همه افراد مناسب نیست. علاوه بر این، بسیاری از موفقیت‌های این بازیکنان نتیجه مجموعه‌ای از عوامل شامل ژنتیک، تمرین، خواب، ریکاوری، سلامت روان و تغذیه است؛ نه صرفاً یک ماده غذایی خاص.

بیشتر فوتبالیست‌های موفق نه به دلیل یک غذای جادویی، بلکه به دلیل پایبندی طولانی‌مدت به اصول تغذیه سالم، مصرف کافی پروتئین، میوه و سبزیجات، هیدراتاسیون مناسب و پرهیز از غذاهای فوق‌فرآوری‌شده به آمادگی بدنی مطلوب می‌رسند.

 

منبع خبرآنلاین
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