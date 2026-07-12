حقیقت پور: آقای قالیباف، بودجه در اختیار شماست، جلوی صداوسیما را بگیرید!

منصور حقیقت پور فعال سیاسی اصلاح طلب گفت: جمهوری اسلامی ایران، واژه‌هایی مبارک و مقدس هستند، اما به اعتقاد من، صداوسیما نه مبارک است و نه مقدس. امروز این سازمان در اختیار عده‌ای افراد زورگو و متجاسر قرار گرفته که هر کاری بخواهند انجام می‌دهند.

وی خطاب به محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، افزود: آقای قالیباف، بودجه کشور در اختیار شماست. فردا باید جلوی اینها را بگیرید و از آنها پاسخ بخواهید. این همه بودجه را برای چه دریافت می‌کنند؟ آیا قرار است با همین بودجه مردم را کافر کنید؟ و مرجع خبری آنها را به رسانه‌های خارج از کشور منتقل کنند؟ اگر چنین باشد، این پول بر آنها حرام است.

حقیقت‌پور ادامه داد: چرا صداوسیما باید در اختیار عده‌ای تندرو قرار بگیرد که برای خودشان اجتهاد می‌کنند و هرگونه که بخواهند عمل می‌کنند؟ همین امروز اگر بخواهند، سخنان مقام عالی مذاکره‌کننده کشور را قطع می‌کنند، اظهارات او را تحریف می‌کنند و روایت دلخواه خودشان را به مخاطب ارائه می‌دهند. کسانی که دیروز علیه او سخن می‌گفتند و به او توهین می‌کردند، امروز که بحث مذاکره مطرح شده، حاضر نیستند حتی مصاحبه‌هایش را به‌درستی پخش کنند.

وی تأکید کرد: من از دو یا سه سال پیش بارها گفته‌ام که صداوسیما را باید شخم بزنند. افراد صالح و سالم را نگه دارند و بقیه را کنار بگذارند.