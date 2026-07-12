خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

حقیقت پور: آقای قالیباف، بودجه در اختیار شماست، جلوی صداوسیما را بگیرید!

حقیقت پور: آقای قالیباف، بودجه در اختیار شماست، جلوی صداوسیما را بگیرید!
کد خبر : 1811883
لینک کوتاه کپی شد.

فعال سیاسی اصلاح طلب گفت: چرا صداوسیما باید در اختیار عده‌ای تندرو قرار بگیرد که برای خودشان اجتهاد می‌کنند و هرگونه که بخواهند عمل می‌کنند؟ همین امروز اگر بخواهند، سخنان مقام عالی مذاکره‌کننده کشور را قطع می‌کنند، اظهارات او را تحریف می‌کنند و روایت دلخواه خودشان را به مخاطب ارائه می‌دهند.

منصور حقیقت پور فعال سیاسی اصلاح طلب  گفت: جمهوری اسلامی ایران، واژه‌هایی مبارک و مقدس هستند، اما به اعتقاد من، صداوسیما نه مبارک است و نه مقدس. امروز این سازمان در اختیار عده‌ای افراد زورگو و متجاسر قرار گرفته که هر کاری بخواهند انجام می‌دهند.

وی خطاب به محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، افزود: آقای قالیباف، بودجه کشور در اختیار شماست. فردا باید جلوی اینها را بگیرید و از آنها پاسخ بخواهید. این همه بودجه را برای چه دریافت می‌کنند؟ آیا قرار است با همین بودجه مردم را کافر کنید؟ و مرجع خبری آنها را به رسانه‌های خارج از کشور منتقل کنند؟ اگر چنین باشد، این پول بر آنها حرام است.

حقیقت‌پور ادامه داد: چرا صداوسیما باید در اختیار عده‌ای تندرو قرار بگیرد که برای خودشان اجتهاد می‌کنند و هرگونه که بخواهند عمل می‌کنند؟ همین امروز اگر بخواهند، سخنان مقام عالی مذاکره‌کننده کشور را قطع می‌کنند، اظهارات او را تحریف می‌کنند و روایت دلخواه خودشان را به مخاطب ارائه می‌دهند. کسانی که دیروز علیه او سخن می‌گفتند و به او توهین می‌کردند، امروز که بحث مذاکره مطرح شده، حاضر نیستند حتی مصاحبه‌هایش را به‌درستی پخش کنند.

وی تأکید کرد: من از دو یا سه سال پیش بارها گفته‌ام که صداوسیما را باید شخم بزنند. افراد صالح و سالم را نگه دارند و بقیه را کنار بگذارند.

 

منبع خبرآنلاین
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل