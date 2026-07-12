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قیمت دلار و یورو امروز یکشنبه ۲۱ تیر ۱۴۰۵ + جدول

قیمت دلار و یورو امروز یکشنبه ۲۱ تیر ۱۴۰۵ + جدول
کد خبر : 1811789
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قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارز‌ها امروز یکشنبه ۲۱ تیر را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخ‌ها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیه‌ای متفاوت است.

بروزرسانی قیمت ارزها:یکشنبه ۲۱ تیر

ارز

قیمت (ریال)

دلار (صرافی بانک ملی)

1,309,368

دلار (بازار آزاد)

1,782,000

یورو (صرافی بانک ملی)

1,533,937

یورو (بازار آزاد)

2,032,400

درهم امارات

490,200

پوند انگلیس

2,387,700

لیر ترکیه

38,300

فرانک سوئیس

2,205,200

یوان چین

263,000

ین ژاپن

 1,102,410

وون کره جنوبی

1,187

دلار کانادا

1,260,000

دلار استرالیا

1,241,400

دلار نیوزیلند

1,027,800

دلار سنگاپور

1,382,400

روپیه هند

18,660

روپیه پاکستان

6,416

دینار عراق

1,363

پوند سوریه

14,046

افغانی

27,590

کرون دانمارک

272,900

کرون سوئد

184,700

کرون نروژ

182,400

ریال عربستان

474,680

ریال قطر

489,120

ریال عمان

4,630,000

دینار کویت

5,765,400

دینار بحرین

4,708,300

رینگیت مالزی

438,100

بات تایلند

53,460

دلار هنگ کنگ

227,200

روبل روسیه

23,090

منات آذربایجان

1,046,200

درام ارمنستان

4,750

لاری گرجستان

677,300

سوم قرقیزستان

20,398

سامانی تاجیکستان

192,254

منات ترکمنستان

509,500
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